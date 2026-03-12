MP News: Railways To Run 14-Trip Unreserved Maihar Mela Special Train Between Katni–Satna For Navratri Pilgrims

Bhopal (Madhya Pradesh): To facilitate pilgrims travelling to and from Maihar for the Navratri Mela and to manage additional passenger traffic, the Railway Administration is operating a 14-trip unreserved Maihar Mela Special Train between Katni and Satna.
The train will halt at Patwara, Jhukehi, Pakaria Road, Amdara, Ghunwara, Bhadanpur, Maihar, Unchehra and Lagargawan stations. The train will have General Class and SLRD coaches.
Detailed information about the Mela Special Train is as follows:
Train No. 09015 Katni–Satna Unreserved Special Train will run daily from March 19 to April 1. It will depart from Katni station at 05:25 AM, reach Patwara at 05:36 AM, Jhukehi at 05:48 AM, Pakaria Road at 06:08 AM, Amdara at 06:22 AM, Ghunwara at 06:28 AM, Bhadanpur at 06:42 AM, Maihar at 06:55 AM, Unchehra at 07:20 AM, Lagargawan at 07:58 AM, and reach Satna station at 08:50 AM on the same day.
Similarly, train number 09016 Satna–Katni Unreserved Special Train will run daily from March 19 to April 1.
It will depart from Satna station at 19:25 hrs, reach Lagargawan at 19:32 hrs, Unchehra at 19:44 hrs, Maihar at 20:00 hrs, Bhadanpur at 20:30 hrs, Ghunwara at 20:40 hrs, Amdara at 21:38 hrs, Pakaria Road at 22:08 hrs, Jhukehi at 22:58 hrs, Patwara at 23:33 hrs, and reach Katni station at 23:50 hrs on the same day.