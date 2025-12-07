 MP News: Railways To Run Special Rewa - Mumbai Train On December 7 - 8; Check Details Below
Updated: Sunday, December 07, 2025, 02:43 PM IST
article-image
MP News: Railways To Run Special Rewa - Mumbai Train On December 7 - 8; Check Details Below | Representational Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Following passenger demand, the railway administration will operate special train number 02185/02186 Rewa - Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT)–Rewa for one trip from Rewa on December 7, 2025, and from CSMT on December 8, 2025.

This special train will pass through Satna, Katni, Jabalpur, Pipariya, and Itarsi stations of West Central Railway.

Outbound Journey (Rewa to Mumbai):

Train 02185 will depart Rewa at 15:50 hrs on December 7, stopping at:

Satna – 17:00 hrs

Katni – 18:10 hrs

Jabalpur – 19:50 hrs

Pipariya – 21:55 hrs

Itarsi – 23:30 hrs

On the next day, it will stop at:

Khandwa – 02:07 hrs

Bhusaval – 04:05 hrs

Manmad – 06:55 hrs

Nashik Road – 07:55 hrs

Kalyan – 11:03 hrs

It will reach Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (Mumbai) at 12:20 hrs.

article-image

Return Journey (Mumbai to Rewa):

Train 02186 will depart CSMT on December 8, 2025, at 13:30 hrs, stopping at:

Kalyan – 14:28 hrs

Nashik Road – 15:55 hrs

Manmad – 17:55 hrs

Bhusaval – 20:25 hrs

Khandwa – 23:10 hrs

On the next day, it will stop at:

Itarsi – 03:00 hrs

Pipariya – 04:02 hrs

Jabalpur – 06:25 hrs

Katni – 07:55 hrs

Satna – 09:05 hrs

Finally reaching Rewa at 10:40 hrs.

The train will have a total of 24 coaches, including:

1 AC First Class

1 AC Two Tier

4 AC Three Tier

12 Sleeper Class

4 General Second Class

2 LSLRD coaches

