MP News: Railways To Run Special Rewa - Mumbai Train On December 7 - 8; Check Details Below

Bhopal (Madhya Pradesh): Following passenger demand, the railway administration will operate special train number 02185/02186 Rewa - Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT)–Rewa for one trip from Rewa on December 7, 2025, and from CSMT on December 8, 2025.
This special train will pass through Satna, Katni, Jabalpur, Pipariya, and Itarsi stations of West Central Railway.
Outbound Journey (Rewa to Mumbai):
Train 02185 will depart Rewa at 15:50 hrs on December 7, stopping at:
Satna – 17:00 hrs
Katni – 18:10 hrs
Jabalpur – 19:50 hrs
Pipariya – 21:55 hrs
Itarsi – 23:30 hrs
On the next day, it will stop at:
Khandwa – 02:07 hrs
Bhusaval – 04:05 hrs
Manmad – 06:55 hrs
Nashik Road – 07:55 hrs
Kalyan – 11:03 hrs
It will reach Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (Mumbai) at 12:20 hrs.
Return Journey (Mumbai to Rewa):
Train 02186 will depart CSMT on December 8, 2025, at 13:30 hrs, stopping at:
Kalyan – 14:28 hrs
Nashik Road – 15:55 hrs
Manmad – 17:55 hrs
Bhusaval – 20:25 hrs
Khandwa – 23:10 hrs
On the next day, it will stop at:
Itarsi – 03:00 hrs
Pipariya – 04:02 hrs
Jabalpur – 06:25 hrs
Katni – 07:55 hrs
Satna – 09:05 hrs
Finally reaching Rewa at 10:40 hrs.
The train will have a total of 24 coaches, including:
1 AC First Class
1 AC Two Tier
4 AC Three Tier
12 Sleeper Class
4 General Second Class
2 LSLRD coaches