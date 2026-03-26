MP News: Railways Announces Baisakhi Special Train On Delhi–Ashoknagar Route

Bhopal (Madhya Pradesh): Keeping in view the convenience of passengers and the anticipated rush of pilgrims during the upcoming Baisakhi festival, the Railway Administration has decided to operate a special train.
This train will run between Delhi Sarai Rohilla Railway Station and Ashoknagar Railway Station.
Train No. 04004 will depart from Delhi Sarai Rohilla Railway Station for Ashoknagar Railway Station on April 11 (Saturday) at 12:15 PM. Train No. 04003 will depart from Ashoknagar Railway Station for Delhi Sarai Rohilla Railway Station on April 15 (Wednesday) at 5:00 PM (17:00).
En route, this special train will halt at Faridabad, Palwal, Kosi Kalan, Mathura Junction, Agra Cantt, Dholpur, Gwalior Junction, Veerangana Laxmibai Jhansi Junction, and Bina Junction railway stations.
Departure from Delhi Sarai Rohilla: 12:15 PM (11.04.2026) while Arrival at Ashoknagar: 04:00 AM (12.04.2026) and Departure from Ashoknagar: 5:00 PM (17:00) (15.04.2026) and Arrival at Delhi Sarai Rohilla: 08:45 AM (16.04.2026)