MP News: Railways Announces Baisakhi Special Train On Delhi–Ashoknagar Route

e-Paper Get App
HomeBhopalMP News: Railways Announces Baisakhi Special Train On Delhi–Ashoknagar Route

To facilitate pilgrims during the Baisakhi festival, the Railway Administration will run a special train between Delhi Sarai Rohilla and Ashoknagar. Train No. 04004 departs Delhi on April 11 at 12:15 PM, reaching Ashoknagar next day at 4:00 AM. Return Train No. 04003 leaves Ashoknagar on April 15 at 5:00 PM, arriving Delhi next morning at 8:45 AM.

Staff ReporterUpdated: Thursday, March 26, 2026, 07:04 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): Keeping in view the convenience of passengers and the anticipated rush of pilgrims during the upcoming Baisakhi festival, the Railway Administration has decided to operate a special train.

This train will run between Delhi Sarai Rohilla Railway Station and Ashoknagar Railway Station.

Train No. 04004 will depart from Delhi Sarai Rohilla Railway Station for Ashoknagar Railway Station on April 11 (Saturday) at 12:15 PM. Train No. 04003 will depart from Ashoknagar Railway Station for Delhi Sarai Rohilla Railway Station on April 15 (Wednesday) at 5:00 PM (17:00).

En route, this special train will halt at Faridabad, Palwal, Kosi Kalan, Mathura Junction, Agra Cantt, Dholpur, Gwalior Junction, Veerangana Laxmibai Jhansi Junction, and Bina Junction railway stations.

Read Also
MP News: Railways To Run 14-Trip Unreserved Maihar Mela Special Train Between Katni–Satna For...
Departure from Delhi Sarai Rohilla: 12:15 PM (11.04.2026) while Arrival at Ashoknagar: 04:00 AM (12.04.2026) and Departure from Ashoknagar: 5:00 PM (17:00) (15.04.2026) and Arrival at Delhi Sarai Rohilla: 08:45 AM (16.04.2026)

Follow us on