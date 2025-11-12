MP News: PCC Chief Jitu Patwari Hits Out At CM Mohan Yadav Over ‘Aukaat’ Remarks On Panchayat Secretaries

Bhopal (Madhya Pradesh): Madhya Pradesh Congress president Jitu Patwari hit out at Chief Minister Mohan Yadav over his controversial remarks about panchayat secretaries and assistants made during the state-level Sarpanch Sammelan held at Jamboree Ground in Bhopal.
Reacting to the Chief Minister’s statement, “Agar koi sachiv kaam nahin karega toh saale ko hata denge. Sachiv, sahayak enki kya aukat,” Patwari accused Yadav of disrespecting grassroots officials and undermining the very principles of Gram Swaraj.
He said, “Mohan Yadav ji, aapne Gram Swaraj ki bhavana ke vipreet sabhi adhikar apne paas kendrit kar liye hain! Sarpanch, Janpad aur Zila Panchayat sadasya ab keval naam ke reh gaye hain! Sarpanchon ke karyakram mein taliyan batorne ke liye Panchayat sachivon aur sahayakon ko gaali dena behad anuchit hai!.....(Mohan Yadav ji, you have concentrated all powers in your hands, going against the spirit of Gram Swaraj. Sarpanchs, Janpad, and Zila Panchayat members are now only names on paper. Using offensive language for secretaries and assistants just to earn applause in front of Sarpanchs is extremely inappropriate),” through a post on his official X handle.
During his speech, CM Yadav had also assured Sarpanchs of government support, announced ₹50k for every panchayat to build a Shanti Dham, and declared 2026 as an agriculture-based year.
However, Patwari’s criticism has sparked a fresh political debate over the state government’s approach to decentralisation and local governance.