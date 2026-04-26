MP Government Announces Major Reshuffle In APEX Bank And Development Authorities

Bhopal (Madhya Pradesh): In the row of doing political appointments in different boards and corporations, state government appointed Mahendra Singh Yadav as Administrator of Madhya Pradesh Rajya Sahkari Bank Maryadit (APEX Bank) Bhopal. He is resident of Gwalior district.
Earlier it was Principal Secretary, Cooperative Department who was serving as Administrator, APEX Bank.
Meanwhile, Rajendra Bharti has been appointed as Chairman of Amarkantak Development Authority.
Likewise, Madhusudhan Bhadoria has been appointed as Chairman of Gwalior Development Authority while Sudhir Gupta and Ved Prakash Shivhare have been appointed as Vice Chairman.
Similarly, Ashok Sharma has been appointed as Chairman, Special Area Development Authority (SADA), Gwalior. Harish Mevafrosh has been made Vice Chairman.
Ravindra (Ravi) Solanki has been appointed as Chairman of Ujjain Development Authority (UDA) while Ravi Verma has been appointed as Vice Chairman. Along with this, Vijay Agrawal, Amit Shrivastava, Ramchandra Sharma (Ramaguru), Sushila Jatav and Durga Bilotia have been named as members of UDA.