Madhya Pradesh June 27, 2026, Weather Update: Monsoon Stalls After Entering 15 Districts; Advance Likely In 2 - 3 Days

Madhya Pradesh June 27, 2026, Weather Update: Monsoon Stalls After Entering 15 Districts; Advance Likely In 2 - 3 Days | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): After entering 15 districts of southeastern Madhya Pradesh, the southwest monsoon has stalled and has not advanced further for the past three days. The monsoon entered Madhya Pradesh on June 24 and covered 15 districts, including Alirajpur, Indore, Harda, Dhar, Betul, Khandwa, Burhanpur, Chhindwara, Pandhurna, Khargone, Seoni, Balaghat, Mandla, Barwani and Dindori. However, it has remained stationary since then. Once it resumes its progress, the monsoon is expected to reach the Bhopal and Ujjain divisions first, followed by the Gwalior-Chambal region. Weather in Madhya Pradesh 10:00 am | IMD Bhopal Weather on Saturday On Saturday, rain has also been forecast in Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Jhabua, Alirajpur, Dhar, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Ujjain, Ratlam, Agar Malwa, Shajapur, Dewas, Narmadapuram, Betul, Harda, Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Anuppur, Sagar, Panna, Damoh and Chhatarpur. Light to moderate rain is likely at isolated places in Gwalior, Sheopur, Morena, Bhind, Datia, Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Neemuch, Mandsaur, Niwari and Tikamgarh. What do meteorologists say? According to the India Meteorological Department (IMD), people may have to wait another 2-3 days before the monsoon moves deeper into the state. The IMD said weather conditions are likely to become favourable for the further advance of the monsoon into more parts of Madhya Pradesh over the next few days. Weather systems affecting Madhya Pradesh at present | IMD Bhopal Read Also Three To Four Metro Trains May Run After Signalling Clearance Weather in next 2 days June 28 Thunderstorms and Rain: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Jhabua, Alirajpur, Dhar, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Ujjain, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Agar Malwa, Shajapur, Dewas, Narmadapuram, Betul, Harda, Sheopur, Morena, Guna, Ashoknagar, Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Anuppur, Sagar, Panna and Damoh. Light Rain at Isolated Places: Gwalior, Bhind, Datia, Shivpuri, Niwari, Tikamgarh and Chhatarpur. June 29 Rain and Thunderstorms: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Jhabua, Alirajpur, Dhar, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Shajapur, Dewas, Narmadapuram, Betul, Harda, Gwalior, Sheopur, Morena, Bhind, Datia, Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Anuppur, Sagar, Panna, Damoh, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari. Light Rain at Isolated Places: Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Agar Malwa, Ujjain, Shivpuri, Guna and Ashoknagar. Read Also Panna Diamond Office Sees Lowest-Ever Deposit, Only 12 Gems This Year