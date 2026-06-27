 Madhya Pradesh June 27, 2026, Weather Update: Monsoon Stalls After Entering 15 Districts; Advance Likely In 2 - 3 Days
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Madhya Pradesh June 27, 2026, Weather Update: Monsoon Stalls After Entering 15 Districts; Advance Likely In 2 - 3 Days

The southwest monsoon has remained stalled for three days after entering 15 districts of Madhya Pradesh on June 24. According to the IMD, it is likely to advance further in the next two to three days. Meanwhile, rain and thunderstorms are expected across more than 40 districts on Saturday and Sunday, while light rain is likely in several northern districts.

FPJ Web DeskUpdated: Saturday, June 27, 2026, 10:11 AM IST
Madhya Pradesh June 27, 2026, Weather Update: Monsoon Stalls After Entering 15 Districts; Advance Likely In 2 - 3 Days
Madhya Pradesh June 27, 2026, Weather Update: Monsoon Stalls After Entering 15 Districts; Advance Likely In 2 - 3 Days | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): After entering 15 districts of southeastern Madhya Pradesh, the southwest monsoon has stalled and has not advanced further for the past three days. 

The monsoon entered Madhya Pradesh on June 24 and covered 15 districts, including Alirajpur, Indore, Harda, Dhar, Betul, Khandwa, Burhanpur, Chhindwara, Pandhurna, Khargone, Seoni, Balaghat, Mandla, Barwani and Dindori. However, it has remained stationary since then.

Once it resumes its progress, the monsoon is expected to reach the Bhopal and Ujjain divisions first, followed by the Gwalior-Chambal region.

Weather in Madhya Pradesh 10:00 am

Weather in Madhya Pradesh 10:00 am | IMD Bhopal

Weather on Saturday 

On Saturday, rain has also been forecast in Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Jhabua, Alirajpur, Dhar, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Ujjain, Ratlam, Agar Malwa, Shajapur, Dewas, Narmadapuram, Betul, Harda, Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Anuppur, Sagar, Panna, Damoh and Chhatarpur.

Light to moderate rain is likely at isolated places in Gwalior, Sheopur, Morena, Bhind, Datia, Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Neemuch, Mandsaur, Niwari and Tikamgarh.

What do meteorologists say?

According to the India Meteorological Department (IMD), people may have to wait another 2-3 days before the monsoon moves deeper into the state.

The IMD said weather conditions are likely to become favourable for the further advance of the monsoon into more parts of Madhya Pradesh over the next few days.

Weather systems affecting Madhya Pradesh at present

Weather systems affecting Madhya Pradesh at present | IMD Bhopal

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Weather in next 2 days

June 28

Thunderstorms and Rain: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Jhabua, Alirajpur, Dhar, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Ujjain, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Agar Malwa, Shajapur, Dewas, Narmadapuram, Betul, Harda, Sheopur, Morena, Guna, Ashoknagar, Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Anuppur, Sagar, Panna and Damoh.

Light Rain at Isolated Places: Gwalior, Bhind, Datia, Shivpuri, Niwari, Tikamgarh and Chhatarpur.

June 29

Rain and Thunderstorms: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Jhabua, Alirajpur, Dhar, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Shajapur, Dewas, Narmadapuram, Betul, Harda, Gwalior, Sheopur, Morena, Bhind, Datia, Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Anuppur, Sagar, Panna, Damoh, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari.

Light Rain at Isolated Places: Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Agar Malwa, Ujjain, Shivpuri, Guna and Ashoknagar.

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