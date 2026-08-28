Madhya Pradesh August 28, 2026, Weather Update: Heavy Rain Alert In 7 Districts Including Tikamgarh, Chhatarpur; Thunderstorms Likely Till August 30

Madhya Pradesh August 28, 2026, Weather Update: Heavy Rain Alert In 7 Districts Including Tikamgarh, Chhatarpur; Thunderstorms Likely Till August 30 | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): Heavy rain has been forecast in seven districts of Madhya Pradesh - Tikamgarh, Chhatarpur, Katni, Sidhi, Anuppur, Seoni and Balaghat - on Friday. The districts may receive 2.5 to 4 inches of rain in the next 24 hours. Bhopal is likely to continue receiving light rain. Several other districts, including Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar-Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Narmadapuram, Betul, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Jabalpur, Chhindwara, Narsinghpur, Mandla, Dindori, Pandhurna, Rewa, Satna, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Sagar, Panna, Damoh and Niwari may receive rain ranging from light to heavy. Weather in Madhya Pradesh at 9:40 am | IMD Bhopal What do meteorologists say? According to the IMD’s Bhopal weather centre, Madhya Pradesh has received an average of 674.6 mm (26.5 inches) of rainfall so far this monsoon season. This is about 9% below the normal rainfall of 742.3 mm (29.2 inches) for this period. As many as 37 districts are still in the below-normal rainfall category, while 18 districts have received more rain than average. Weather experts said thunderstorm and lightning activity is likely to continue from August 28 to 30. However, only a few districts may receive heavy rain. On August 29, heavy rain is expected in Shahdol, Anuppur, Seoni and Balaghat, while Mauganj, Sidhi and Singrauli may receive heavy rain on August 31. Weather systems affecting Madhya Pradesh at present | IMD Bhopal Rain records The eastern parts of Madhya Pradesh, including the Jabalpur, Rewa, Sagar and Shahdol divisions, have recorded rainfall deficits of up to 19%. Several districts, including Balaghat, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Jabalpur, Katni, Maihar, Mandla, Mauganj, Narsinghpur, Niwari, Pandhurna, Panna, Rewa, Sagar, Seoni, Tikamgarh and Dindori, have received 1% to 49% less rain than normal. In western Madhya Pradesh, districts such as Alirajpur, Ashoknagar, Betul, Datia, Dewas, Dhar, Harda, Indore, Jhabua, Morena, Mandsaur, Narmadapuram, Neemuch, Barwani, Raisen, Ratlam, Sehore, Shajapur, Sheopur, Shivpuri, Ujjain and Vidisha have recorded 4% to 50% less rainfall than average. According to the IMD, above-normal rainfall has been recorded in Anuppur, Dindori, Niwari, Satna, Shahdol, Sidhi, Singrauli, Umaria, Agar-Malwa, Bhind, Bhopal, Burhanpur, Datia, Guna, Gwalior, Khandwa, Khargone, Rajgarh and Shivpuri. Read Also Madhya Pradesh Won't Have To Pay A Single Penny For Moong Procurement Weather in next 2 days August 29 Heavy Rain: Shahdol, Anuppur, Seoni and Balaghat. Rain: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar-Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Narmadapuram, Betul, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Jabalpur, Katni, Chhindwara, Narsinghpur, Mandla, Dindori, Pandhurna, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Umaria, Sagar, Panna, Damoh, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari. August 30 Rain: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar-Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Narmadapuram, Betul, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Jabalpur, Katni, Chhindwara, Seoni, Narsinghpur, Balaghat, Mandla, Dindori, Pandhurna, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Anuppur, Sagar, Panna, Damoh, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari. Read Also Raksha Bandhan -- They Gave A Part Of Themselves To Save Their Siblings