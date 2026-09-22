Bhopal Power Cut September 22: Power To Remain Disrupted In Kamla Nagar, Khwaja Colony, Fortune Kasturi, Sagar Heights & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply is likely to be affected in several parts of Bhopal on September 22 due to departmental work.
Residents in the listed areas may face power cuts during the specified time slots.
Area: Kamla Nagar, Khwaja Colony, Rajeev Nagar A-Sector and nearby areas
Time: 10 am to 2 pm
Area: Lalwani Farm House, Transport Nagar, Anantpura and Kokta
Time: 10 am to 4 pm
Area: Pragati Nagar, Ashoka Garden, Old and New Shahanshah Garden, Amrit Complex and nearby areas
Time: 10 am to 4 pm
Area: Indralok, Hrishikalp, Prakash Nagar, BHEL Nagar, Basant Kunj, Bharat Azad Nagar, Chhattisgarh Colony, Vrindavan Nagar, Raj Samrat Phase 3 and nearby areas
Time: 10 am to 4 pm
Area: Fortune Kasturi, Sagar Heights, Deepak Society, Akshat Homes, Shangri-La, Century Deluxe, Hanuman Nagar, Parsh Villa, Nirupam Royal Palm, Bundelkhand, Shehatra Bahu Nagar and nearby areas
Time: 10 am to 2 pm
Area: Hinotiya, Tata Motors Service Centre, Suhagpur, Faith Kalan, Erath Dynasty, Subhalaya Suhaga, Pipaliya Kesho, Guradi Ghat, Ratanpur Sadak, Narela Hanumant, Austria Colony, Sage Green and nearby areas
Time: 10 am to 3 pm
Area: Ratanpur village
Time: 10 am to 3 pm
Area: Hinotiya and Sohagpur village
Time: 10 am to 3 pm
Residents are advised to plan their work accordingly and keep essential devices charged. Power supply is expected to resume after the departmental work is completed.