Bhopal Power Cut September 18: Power To Remain Disrupted In Kalyan Nagar, Singapore City Colony, Tulsi Vihar, Vallabh Nagar & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply is likely to be affected in several parts of Bhopal on September 18 due to departmental work.
Residents in the listed areas may face power cuts during the given time slots.
Area: Kalyan Nagar and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Jai Krishna Education Society, Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri Nagar, Pipaliya Baz Kha, Vijay Nagar, Patel Nagar, Shukla Farm House, Vijay Market, Bihari Basti and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Coral Casa, Education Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, Sant Jude Education Society, Royal Homes, Sukh Sagar, BDA Colony, Chitrakoot and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Irani Basti, Bhanpur, Bhanpur Square, Atal Nehru Nagar, Geeta Nagar, Leeladhar Colony, Samta Nagar, Kutir Nagar, Bhavar Nagar, Jawahar Colony, Chandan Nagar, Shiv Nagar Phase III and IV, Hindustan Petroleum and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: 7 No. Stop, E-1, E-2, behind BJP Office, RSS Office, Sarojini Naidu and nearby areas
Time: 1:00 pm to 5:00 pm
Area: Sair Sapata and nearby areas
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Area: Chawni Road, Masjid Badjodiyan, Fakhirpura, Thana Mangalwara, Azad Market, Galla Bazar Azad Market, Jumerati Gate, Kayasthpura, Gujarpura, Old Kabad Khana and nearby areas
Time: 11:00 am to 4:00 pm
Area: Doctor Quarters, Saidia School, Central Library, Itwara Road, Itwara Transport, Azad Market, Lalwani Press Road, Masjid Shakoor Khan, Guliyadai Road and nearby areas
Time: 11:00 am to 4:00 pm
Area: Pipaliya Keshav, Guradi Ghat, Ratanpur Sadak, Narela Hanumant, Austria Colony, Sage Green and nearby areas
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Area: Singapore City Colony, Danish Kunj-4, Virasha Heights and nearby areas
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Area: Arvind Vihar, Laharpur, Bagmugaliya Extension, LIG, MIG, HIG and EWS Quarters, Mount Carmel School, Dwarika Parisar, Amrapali Market, areas near Uma Shankar Tiwari’s house and nearby areas
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Area: Tulsi Vihar, Vallabh Nagar, Luv-Kush Nagar, Somya Vihar and nearby areas
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Residents in these areas are advised to plan their work accordingly and keep essential devices charged in advance. Power supply is expected to resume after the departmental work is completed.