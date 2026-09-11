Bhopal Power Cut September 12: Power To Remain Disrupted In Leeladhar Colony, Samta Nagar, Shiv Nagar Phase III And IV, Irani Basti & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply is likely to be affected in several parts of Bhopal on September 12 due to departmental work.
Residents in the listed areas may face power cuts during the given time slots.
Area: New Minal, Mogli Park, Minal D, E and F Sector and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Irani Basti, Bhanpur, Bhanpur Square, Atal Nehru Nagar, Geeta Nagar, Leeladhar Colony, Samta Nagar, Kutir Nagar, Bhavar Nagar, Jawahar Colony, Chandan Nagar, Shiv Nagar Phase III and IV, Hindustan Petroleum and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Rasala Khedi, Kalyan Nagar, Patel Sadi Hall, Vidisha Road and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: MP Awas Campus and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Nagar Nigam Barrai HT Connection, CM Rise School, Kasturi Home Colony, Barrai, Katara Police Station, Balaji Warehouse, IOCL Petrol Pump, Swaraj Tractor Agency and nearby areas
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Area: Ara Machine Road, Machhli Bazar, Gidwani Park, Chanchal Chouraha, Mini Market, Vishnu Bhawan, Allahabad Bank and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Bhopal Talkies Chouraha, Model Ground Petrol Pump, Masjid Abubakar, Bagh Munshi Husain, Bhopal Plaza, Shahjahanabad Police Station, Noormahal Paygha, Rafiqia School, Noormahal Road, Ashoka Colony and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Galla Mandi, Hammal Colony, Jogipura, Kalyan Dal Mill, Neem Road, Pemdipura and nearby areas
Time: 6:00 am to 9:30 am
Area: Jogipura, Aheer Mohalla, Mahveerpura, Mata Mohalla, Kolipura, Badaipura, Balmik Mohalla, Shramdan Road, Patra Dhobhi Ghat, Rassipura, Radha Krishna Mandir, Goryan Masjid and nearby areas
Time: 6:00 am to 9:30 am
Area: Badrinath, Rishikesh, Amarnath, Jagannath and nearby areas
Time: 7:00 am to 9:30 am
Area: Shabri Nagar, Banjara Basti and nearby areas
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Residents in these areas are advised to plan their work accordingly and keep essential devices charged in advance. Power supply is expected to resume after the departmental work is completed.