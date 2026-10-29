Bhopal Power Cut October 30: Power To Remain Disrupted In Bhanpur, Nabi Bagh, Gandhinagar, Bairagarh And Other Areas; Check Area-Wise Timings

Scheduled Power Cuts in Bhopal on October 30: Power supply is likely to be disrupted in several areas of Bhopal on October 30 due to scheduled departmental work. Residents in the affected localities may experience power cuts of varying durations, depending on the maintenance schedule for their respective areas.
Areas & Timings:
Areas: Paraspar Colony, Sterling Green View-1, Amltas Phase-1, Herambh Homes, Deepak Society, Reliance Rachna Trade, Aranyawali Housing, Bhumika Parisar, Chhatrapati Colony, Sagar Garden (Bungalows), Sagar Garden (Apartments), etc.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Tulsi Tower, Parulkar Hospital, Nagariya Prashasan, etc.
Time: 2:30 PM to 5:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: BSS College, Durga Nagar, Railway Colony, Baikund Apartment, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Bhanpur Bridge, Street Light Area, Shiv Nagar Phase-I, Phase-II and parts of Phase-III, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase-I and Phase-II, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Motilal Nagar, Krishna Colony, Vyanjan Dhaba, Thana Nabi Bagh, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Rudraksh, Shiva Spring, Shiva Royal Park Colony and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Asharam Chouraha, Gandhinagar Market, Arjun Ward, Pratap Ward, Dental College, Parnkuti, Aara Mill, Dhakad Chouraha, etc.
Time: 11:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Blaire Colony Phase-I, Phase-II, Lake Pearl Spring, Shri Institute, etc.
Time: 11:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Parnkuti Parisar, Hotel Golden Lake, Peepalner, High Tech City, Prakash School, etc.
Time: 11:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Om Nagar, Savan Nagar, Halalpur Bus Stand, Bairagarh Road, Lake Land Garden, R.K. Residency, City Walk, Shant Ji Ki Kutiya, Thana Bairagarh, etc.
Time: 11:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental Work