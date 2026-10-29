Bhopal Power Cut October 30: Power To Remain Disrupted In Bhanpur, Nabi Bagh, Gandhinagar, Bairagarh And Other Areas; Check Area-Wise Timings | Representative Image

Scheduled Power Cuts in Bhopal on October 30: Power supply is likely to be disrupted in several areas of Bhopal on October 30 due to scheduled departmental work. Residents in the affected localities may experience power cuts of varying durations, depending on the maintenance schedule for their respective areas.

Areas & Timings:

Areas: Paraspar Colony, Sterling Green View-1, Amltas Phase-1, Herambh Homes, Deepak Society, Reliance Rachna Trade, Aranyawali Housing, Bhumika Parisar, Chhatrapati Colony, Sagar Garden (Bungalows), Sagar Garden (Apartments), etc.

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Tulsi Tower, Parulkar Hospital, Nagariya Prashasan, etc.

Time: 2:30 PM to 5:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: BSS College, Durga Nagar, Railway Colony, Baikund Apartment, etc.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Bhanpur Bridge, Street Light Area, Shiv Nagar Phase-I, Phase-II and parts of Phase-III, etc.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase-I and Phase-II, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Motilal Nagar, Krishna Colony, Vyanjan Dhaba, Thana Nabi Bagh, etc.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Rudraksh, Shiva Spring, Shiva Royal Park Colony and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Asharam Chouraha, Gandhinagar Market, Arjun Ward, Pratap Ward, Dental College, Parnkuti, Aara Mill, Dhakad Chouraha, etc.

Time: 11:00 AM to 5:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Blaire Colony Phase-I, Phase-II, Lake Pearl Spring, Shri Institute, etc.

Time: 11:00 AM to 5:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Parnkuti Parisar, Hotel Golden Lake, Peepalner, High Tech City, Prakash School, etc.

Time: 11:00 AM to 5:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Om Nagar, Savan Nagar, Halalpur Bus Stand, Bairagarh Road, Lake Land Garden, R.K. Residency, City Walk, Shant Ji Ki Kutiya, Thana Bairagarh, etc.

Time: 11:00 AM to 5:00 PM

Reason: Departmental Work