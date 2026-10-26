Bhopal Power Cut October 27: Power To Remain Disrupted In Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony, Regal Estate And Others; Check Area-Wise

Scheduled Power Cuts in Bhopal on October 27: Power supply is likely to be disrupted in several areas of Bhopal on Tuesday, October 27, due to scheduled departmental work. Residents in the affected localities may experience power cuts of varying durations, depending on the maintenance schedule for their respective areas.
Areas & Timings:
Areas: Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony, Comfort Height Colony, Badwai Village, Nice Space Colony, New Kohefiza, Inox Colony.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Kamal Nagar, Jain Colony, Gas Rahat Colony, 6 Garh, Lal Quarter, Jai Mahadev, Silver State.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Ed. Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, St. Jude Educational Society, Royal Homes, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Shankaracharya Nagar, Dhobi Ghat, etc.
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Mahamai Ka Bagh, Chandbad, Garam Gaddha Road, etc.
Time: 11:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Harijan Colony, Indra Nagar, Behta Gaon, Sadhu Vaswani College, H-Ward, Community Hall, G-Ward, F-Ward, MPEB Campus, Arogya Kendra.
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Bhensakhedi, Aakash Garden, Madhav Ashram, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh and O&M Area.
Time: 1:00 PM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: ISBT, 6 Shed, Katare Petrol Pump, Kasturba Nagar A & B Sector.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Mandakini Colony, Khadhim Chouraha, Gurukripa Tower, Altimeat Arcade, Janki Residency, Fortune State, Palace Orchard, Western Hotel and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 3:30 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Shastri Nagar Murti, EWS Quarters Saraswati Nagar, Kaliasot Colony, BMC Overhead Tank, LIG-MIG Junior Blocks Saraswati Nagar, Jhulelal Mandir, Pipleshwar Mandir, H-Type 228 Quarters, P&T Petrol Pump.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Platinum Plaza Commercial and Residential Blocks.
Time: 2:30 PM to 5:00 PM