 Bhopal Power Cut October 27: Power To Remain Disrupted In Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony, Regal Estate And Others; Check Area-Wise
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Bhopal Power Cut October 27: Power To Remain Disrupted In Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony, Regal Estate And Others; Check Area-Wise

Several areas of Bhopal will face scheduled power cuts on October 27 due to departmental maintenance work. Affected localities include Mandakini Colony, Kamal Nagar, Kohefiza, ISBT, Kasturba Nagar, Chandbad, Bairagarh, Saraswati Nagar and Platinum Plaza. Electricity supply disruptions will occur between 10 AM and 5 PM, with outage durations varying across different residential and commercial areas

FPJ Web DeskUpdated: Monday, October 26, 2026, 06:40 PM IST
Bhopal Power Cut October 27: Power To Remain Disrupted In Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony, Regal Estate And Others; Check Area-Wise
Bhopal Power Cut October 27: Power To Remain Disrupted In Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony, Regal Estate And Others; Check Area-Wise | Representative Image

Scheduled Power Cuts in Bhopal on October 27: Power supply is likely to be disrupted in several areas of Bhopal on Tuesday, October 27, due to scheduled departmental work. Residents in the affected localities may experience power cuts of varying durations, depending on the maintenance schedule for their respective areas.

Areas & Timings:

Areas: Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony, Comfort Height Colony, Badwai Village, Nice Space Colony, New Kohefiza, Inox Colony.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Kamal Nagar, Jain Colony, Gas Rahat Colony, 6 Garh, Lal Quarter, Jai Mahadev, Silver State.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Ed. Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, St. Jude Educational Society, Royal Homes, etc.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Shankaracharya Nagar, Dhobi Ghat, etc.

Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Mahamai Ka Bagh, Chandbad, Garam Gaddha Road, etc.

Time: 11:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Harijan Colony, Indra Nagar, Behta Gaon, Sadhu Vaswani College, H-Ward, Community Hall, G-Ward, F-Ward, MPEB Campus, Arogya Kendra.

Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Bhensakhedi, Aakash Garden, Madhav Ashram, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh and O&M Area.

Time: 1:00 PM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: ISBT, 6 Shed, Katare Petrol Pump, Kasturba Nagar A & B Sector.

Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Mandakini Colony, Khadhim Chouraha, Gurukripa Tower, Altimeat Arcade, Janki Residency, Fortune State, Palace Orchard, Western Hotel and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 3:30 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Shastri Nagar Murti, EWS Quarters Saraswati Nagar, Kaliasot Colony, BMC Overhead Tank, LIG-MIG Junior Blocks Saraswati Nagar, Jhulelal Mandir, Pipleshwar Mandir, H-Type 228 Quarters, P&T Petrol Pump.

Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Platinum Plaza Commercial and Residential Blocks.

Time: 2:30 PM to 5:00 PM

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