Bhopal Power Cut October 16: Old Minal, Geet Ganesh, Akansha Sales Promoters Bhopal, Malviya Nagar IDBI Bank & More To Face Disruptions; Check Area-Wise Timings

Bhopal Power Cut October 15: Power To Remain Disrupted several areas, check full list. | Representative Image

Scheduled Power Cuts in Bhopal on October 16: Power supply is likely to be affected in several parts of Bhopal on October 16 due to departmental work.

Residents in the listed areas may face power cuts during the specified time slots.

Areas: Old Minal, Shopping Mall, Chanakyapuri, Durgesh Vihar, JK Road and nearby areas

Time: 10 AM to 4 PM

Areas: Minal, Geet Ganesh, Aaditya Parisar, Durgesh Vihar, Nainagiri, Chhatrasal, Narela Shankari Village, Chanakyapuri, Shravan Kanta Petrol Pump, Raj Samrat Colony and nearby areas

Time: 10 AM to 4 PM

Areas: Akansha Sales Promoters Bhopal, Akansha Sales Promoters Sector-H, Manjeet Fabricators 35 A, Sector-H Industrial Area, Govindpura

Time: 6 AM to 8 AM

Areas: MLA Rest House, Malviya Nagar IDBI Bank, MLA Quarters and nearby areas

Time: 7 AM to 12 PM

Areas: Pragati Parisar, Depot Chouraha, Shastri Nagar, Apex Bank, Jeevan Vihar, Annapurna Complex, Income Tax Colony, Government Quarters, Gitanjali Complex and Shops, Hajela Hospital, Sonia Gandhi Parisar

Time: 10 AM to 2 PM

Areas: Amaltas Colony, Sterling, Paraspar Colony, Chhatrapati Colony, Chanakyapuri, Surendra State, Deepak Society, CI Colony, Surendra Garden, Sagar Homes, Chinar Wood and nearby areas

Time: 2:30 PM to 5 PM

Areas: Hinotiya, Faith Kalan, Earth Dynasty, Subhalaya Suhaga, Pipaliya Kesho, Guradi Ghat, Ratanpur Sadak, Narela Hanumant, Austria Colony, Sage Green and nearby areas

Time: 10 AM to 3 PM

Areas: Hinotiya Village and nearby areas

Time: 10 AM to 3 PM

Areas: Sumitra Parisar, Baskhedi, Soumya Evergreen, Shiv Janki Vatika, Signature Green, Shivalay Hospital, 610 Quarters, Mansarovar College and nearby areas

Time: 10 AM to 3 PM

Areas: Vedawati Housing Board Colony, Shivlok Phase-5, Kasturi Heritage, Deep Nagar, Vardhman Green Valley, Nakshatra Enclave and nearby areas

Time: 10 AM to 2 PM

Areas: Jatkhedi Village, 16 Acre, Bhawani Nagar and nearby areas

Time: 11 AM to 2 PM