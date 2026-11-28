Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several parts of Bhopal will face scheduled power cuts on Sunday, November 29, due to departmental maintenance work by the electricity department.
Power supply will remain affected in the following areas:
Area: MP Nagar Zone-II, Hotel Satya Vilas, ICICI Bank Zone-II, Raj News and nearby areas.
Time: 07:00 AM to 11:00 AM
Reason: Departmental work
Area: CBI Colony only.
Time: 11:00 AM to 03:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Kolar Colony, Durga Nagar, Shanti Nagar, Patrakar Colony, Balveer Nagar and Priyadarshini Nagar.
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Old PHQ, Rustam Parisar and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Yadav Pura, Punjab Jewellers and Raj Bhawan No. 1 supply area.
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Sulabh Complex, Alok Dham, Nirmala Devi Gate, Amra Vihar, CHC Kolar, DK Honey Homes, Varun Nagar, Swagat Bungalow and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Govindpura Market, Govind Garden Colony, Govindpura Main Market and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 04:00 PM
Reason: Departmental work
Area: New Subhash Nagar, Arjun Nagar, Varenyam Motors, Ashok Nagar, Chambal Colony, Shalimar Complex, Ashoka Enclave, Yalgar Press, Baghdilkusha and Pul Bogda.
Time: 10:00 AM to 04:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Punjabi Bagh, Gurunanakpura, Surjeet Auto and Om Auto.
Time: 10:00 AM to 04:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Bagh Farhat Afza, Aishbagh and Janta Quarters.
Time: 10:00 AM to 04:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Adampur, Chhavani, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, Sam College, JK Resort, Navjyoti ITI, Matin Miya Farm House, Dr. Veterinary, AVM College and Agio Logistics.
Time: 10:00 AM to 04:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Berasia Road, Bafna Colony, Green Park Colony, Congress Nagar, Peoples Hospital and Chaukse Nagar.
Time: 10:00 AM to 05:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Hanuman Mandir Teela, Gangaur Ki Bawadi, Old Naka, Quazi Camp and Nanhi Bee Masjid.
Time: 10:00 AM to 05:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Retghat, Chowki Tallaiya, Hathikhana, Char Batti Chauraha, Chataipura and Budhwara.
Time: 11:30 AM to 05:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Motiya Park, Tarjume Wali Masjid, Chehak Nursing Home, Moti Masjid, Nadeem Road, Jhangiriya School, Ibrahimpura, Kotwali Police Station and Sultanian Road.
Time: 11:30 AM to 05:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Tehsil Road, Nakkar Khana, Gohar Mahal, Malipura, Peergate Chauraha, Lakherapura, Gujarpura, Neem Road, Imamigate Chauraha, Mannumal Dharamshala and Lal Masjid Road.
Time: 11:30 AM to 05:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Retghat, Peergate, Pital Nagri, Sindhi Market, Jumerati, Aliganj, Chowki Imambada, Noormahal Road, Kumharpura, Jumerati Post Office, Chune Wali DP and Old Kabadi Khana.
Time: 11:30 AM to 05:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Islampura, Bhoipura, Hamidia College, Kalika Mandir, Tallaiya Police Station, Band Master Chauraha, Bhagwan Sahay Road, Masjid Dange Khan and Pul Patra Pump.
Time: 07:00 AM to 01:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Yadgar-e-Shahjahani Park and Lady Hospital.
Time: 07:00 AM to 01:00 PM
Reason: Departmental work