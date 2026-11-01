Bhopal Power Cut November 2: Electricity To Remain Disrupted In New Market, Kamla Nagar, Pushpa Nagar, Transport Nagar, And Other Areas; Check Area-Wise Timings | Representative Image

Scheduled Power Cuts in Bhopal on November 2: Power supply is likely to be affected in several parts of Bhopal on November 2 due to scheduled departmental work. Residents in the listed areas may face power cuts during the specified time slots.

Areas & Timings

Areas: Tin Shed, Ram Mandir, Kamla Nehru School, Apex Bank, 74 Bungalows, Chhappan Bhog, Venus Scan, ICH, New Market and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 12:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: 1100 Government Quarters, Banskhedi, JJ Jenam Shree Hospital, PC Sharma Quarters, Baghira Apartment and nearby areas.

Time: 2:30 PM to 5:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Mahadev Tower and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Lalwani Farm House, Transport Nagar, Anantpura, Kokta and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: PMAY Multi, Diamond City, Kasturi Courtyard, Rajdhani Parisar and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Pushpa Nagar, LIG Quarters, Kabristan, 80 Feet Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu Ka Bagh, Mahamai Ka Bagh, Petrol Pump and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Kamla Nagar, Khwaza Colony, Rajeev Nagar A-Sector and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Marghat, Gadi Masjid, Munabbar Dairy, Jhanda Chowk, Dairy Farm, IPC College, Sewage Pump, Khanugaon Chouraha, Shri Nadi, Bagh-e-Bahar Shadi Hall, Kinara Apartment and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Harijan Colony, Indra Nagar, Behta Gaon, Sadhu Vasvani College, H-Ward, Community Hall, G-Ward, F-Ward, MPEB Campus, Arogya Kendra and nearby areas.

Time: 11:00 AM to 5:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Amrawad Khurd Gaon, Girnar Colony, Malhotra College, Girnar Hills, Galaxy and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Deepak Warehouse, Shubham Warehouse, HT Connection Aakriti Aqua City, Ambika Grih Nirman Samiti, MG Hector Showroom, 11 Mile Tiraha, Nandi Chouraha, Gunj Nagar, Sahara Colony, Radhakrishna Residency, Bheropur, SCADA Showroom and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 3:30 PM

Reason: Departmental Work

Areas: HT Connection Municipal Corporation Rapadiya, Rapadiya Village, Rudraksh Warehouse and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 1:30 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Balaji Warehouse, IOCL Petrol Pump, Swaraj Tractor Agency and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 1:30 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Peer Badli, Sai Residency and nearby areas.

Time: 11:00 AM to 1:00 PM

Reason: Departmental Work