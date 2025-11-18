Bhopal Power Cut November 19: Power To Remain Disrupted In Shiv Nagar, Panchsheel Nagar, Bhel Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced power cuts in several areas due to maintenance work.
Here are the timings:
Area: Nawab Colony, Dal Mill, Chhola, Chhola Dasehra Ground, Shiv Nagar Phase I, II, III, IV, Hindustan Petroleum, FCI, Godam ETC.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Area: Indralok, Hrishikalp, Prakash nagar, Bhel Nagar, Basant Kunj, Bharat Azad Nagar, Chhatishgad Colony , Vrindavan nagar, Raj samrat Phase-3 ETC
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Area: Sindhi Col,Putlighar,Islami Gate,Bajariya Shahajanabad,Gallabazar Shahjahanabad,Katre Clinic,Adarsh Hospital, Shahjahanabad Post office,Tanga Stand.
Time: 10:00 am to 17:00
Reason: Departmental work
Area: MP Agro Putlighar, Fakhruddin Masjid Area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar, Vasundhara Colony, Teelajamalpura, P&T Colony, Housing Board Teela..
Time: 10:00 am to 17:00
Reason: Departmental work
Area: Bhopal talkies choraha, model ground Petrol Pump, Masjid Abubakar bagh munshi husain, thana Bhopal Plaza shahajanabad
Time: 10:00 am to 17:00
Reason: Departmental work
Area: Madrasi basti, Harshvardhan nagar, Panchsheel nagar, Rahul nagar.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Akriti Enclave, Indus garden Town, Royal Mahindra Town ship City,Rohitas - II, Shubhalya Villa, Paras urban, Imperior, Fortune Prestige.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Area: Pipaliya Pende Khan & Near by Area
Time: 11:00 am to 13:00
Reason: Departmental work
Area: City vistar colony & nearest area
Time: 11:00 am to 14:00
Reason: Department work