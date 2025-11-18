 Bhopal Power Cut November 19: Power To Remain Disrupted In Shiv Nagar, Panchsheel Nagar, Bhel Nagar & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut November 19: Power To Remain Disrupted In Shiv Nagar, Panchsheel Nagar, Bhel Nagar & More Check Full List

Bhopal Power Cut November 19: Power To Remain Disrupted In Shiv Nagar, Panchsheel Nagar, Bhel Nagar & More Check Full List

Residents in these areas are advised to plan their day accordingly and complete important work before the scheduled power cuts. The electricity department has requested cooperation during the maintenance work to ensure smoother and more reliable supply in the future.

Staff ReporterUpdated: Tuesday, November 18, 2025, 07:36 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut November 9: Power To Remain Disrupted In Ajanta Complex, Bapu Ki Kutiya, Police Housing & More Check Full List |

Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced power cuts in several areas due to maintenance work.

Here are the timings:

Area: Nawab Colony, Dal Mill, Chhola, Chhola Dasehra Ground, Shiv Nagar Phase I, II, III, IV, Hindustan Petroleum, FCI, Godam ETC.

Time: 10:00 am to 14:00

FPJ Shorts
Ranji Trophy: Shams Mulani Heaps Praise On Aman Khan's Batting
Ranji Trophy: Shams Mulani Heaps Praise On Aman Khan's Batting
Ranji Trophy: Puducherry Still Trail By 267 Runs As They Look To Avoid An Innings Defeat Against Mumbai
Ranji Trophy: Puducherry Still Trail By 267 Runs As They Look To Avoid An Innings Defeat Against Mumbai
Maharashtra CM Fadnavis Seeks Leopard Reclassification As State Declares Attacks A 'Disaster'
Maharashtra CM Fadnavis Seeks Leopard Reclassification As State Declares Attacks A 'Disaster'
Mumbai Airport To Shut Both Runways For 6 Hours On This Date For Post-Monsoon Maintenance – Check Timings
Mumbai Airport To Shut Both Runways For 6 Hours On This Date For Post-Monsoon Maintenance – Check Timings

Reason: Departmental work

Area: Indralok, Hrishikalp, Prakash nagar, Bhel Nagar, Basant Kunj, Bharat Azad Nagar, Chhatishgad Colony , Vrindavan nagar, Raj samrat Phase-3 ETC

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Read Also
MP News: EPFO Rolls Out Enrolment Scheme For Eligible Left-Out Employees
article-image

Area: Sindhi Col,Putlighar,Islami Gate,Bajariya Shahajanabad,Gallabazar Shahjahanabad,Katre Clinic,Adarsh Hospital, Shahjahanabad Post office,Tanga Stand.

Time: 10:00 am to 17:00

Reason: Departmental work

Area: MP Agro Putlighar, Fakhruddin Masjid Area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar, Vasundhara Colony, Teelajamalpura, P&T Colony, Housing Board Teela..

Time: 10:00 am to 17:00

Reason: Departmental work

Area: Bhopal talkies choraha, model ground Petrol Pump, Masjid Abubakar bagh munshi husain, thana Bhopal Plaza shahajanabad

Time: 10:00 am to 17:00

Reason: Departmental work

Area: Madrasi basti, Harshvardhan nagar, Panchsheel nagar, Rahul nagar.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Akriti Enclave, Indus garden Town, Royal Mahindra Town ship City,Rohitas - II, Shubhalya Villa, Paras urban, Imperior, Fortune Prestige.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Area: Pipaliya Pende Khan & Near by Area

Time: 11:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

Area: City vistar colony & nearest area

Time: 11:00 am to 14:00

Reason: Department work

Follow us on

RECENT STORIES

Bhopal Power Cut November 19: Power To Remain Disrupted In Shiv Nagar, Panchsheel Nagar, Bhel Nagar...

Bhopal Power Cut November 19: Power To Remain Disrupted In Shiv Nagar, Panchsheel Nagar, Bhel Nagar...

MP News: 27-Year-Old Woman Gives Birth To Triplets In Damoh; Babies Under Care

MP News: 27-Year-Old Woman Gives Birth To Triplets In Damoh; Babies Under Care

MP News: EPFO Rolls Out Enrolment Scheme For Eligible Left-Out Employees

MP News: EPFO Rolls Out Enrolment Scheme For Eligible Left-Out Employees

MP Cabinet Meet: Hiring On 373 Posts For 50-Bedded Ayush Hospitals in 12 Districts Including Bhopal,...

MP Cabinet Meet: Hiring On 373 Posts For 50-Bedded Ayush Hospitals in 12 Districts Including Bhopal,...

MP News: Dial 112 Driver Chased & Beaten Publicly By Sand Mafia For Refusing Payment In...

MP News: Dial 112 Driver Chased & Beaten Publicly By Sand Mafia For Refusing Payment In...