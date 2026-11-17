Bhopal Power Cut November 18: Power Supply To Be Disrupted In Anand Vihar, Ashok Vihar, New Subhash Nagar, Arjun Nagar; Check Timings

Bhopal Power Cut November 18: Power Supply To Be Disrupted In Anand Vihar, Ashok Vihar, New Subhash Nagar, Arjun Nagar; Check Timings | Representative Image

Bhopal Power Cut November 18: Electricity supply will remain disrupted in several areas of Bhopal on November 18 due to scheduled departmental work. The power cuts will take place between 7 AM and 5 PM, with timings varying across localities. Residents are advised to plan their daily activities accordingly. Areas & Timings: Areas: Anand Vihar and all nearby areas. Time: 10 am to 2 pm Reason: Departmental work Areas: Bank Street Zone-2, Smriti Hotel, Raja Parisar, KK Plaza, Nirmal Nursing Home, Doon Motors, Alankar Complex, Manjit Arcade, ICICI, BSNL Office, Pethiya and State Bank of Indore. Time: 7 am to 10 am Reason: Departmental work Areas: Retghat, Chowki Tallaya, Hathi Khana, Char Batti Chauraha, Chataipura and Budhwara. Time: 10 am to 5 pm Reason: Departmental work Areas: Siddhi Samriddhi Heights, Jain Temple and surrounding areas. Time: 10 am to 1:30 pm Reason: Departmental work Areas: Maharshi Ved Vigyan, Chaitanya Shiksha Samiti, Maharshi Information, Gurudev Brahmanand Saraswati, RRJI Colony, Chhan Gram, 11 Mile Garden City Colony and nearby areas. Time: 11 am to 2 pm Reason: Departmental work Areas: Agriculture Area. Time: 11 am to 2 pm Reason: Departmental work Areas: Ashok Vihar, Ashok Samrat, Dussehra Maidan, Antyodaya Nagar, Durga Mandir, Ashoka Garden, Nagar Nigam Colony, Dashmesh Nagar and surrounding areas. Time: 10 am to 4 pm Reason: Departmental work Areas: PMAY Multi, Diamond City, Kasturi Courtyard and Rajdhani Parisar. Time: 10 am to 4 pm Reason: Departmental work Areas: Chambal, Govindpura Office Campus, Bijli Nagar Colony and surrounding areas. Time: 10 am to 4 pm Reason: Departmental work Areas: Govindpura Market, Govind Garden Colony, Govindpura Main Market and surrounding areas. Time: 10 am to 4 pm Reason: Departmental work Areas: New Subhash Nagar, Arjun Nagar, Varenyam Motor, Ashok Nagar, Chambal Colony, Shalimar Complex and Ashoka Enclave. Time: 10 am to 4 pm Reason: Departmental work Areas: Punjabi Bagh, Gurunanak Pura, Surjeet Auto, Om Auto and surrounding areas. Time: 10 am to 4 pm Reason: Departmental work Areas: Bagh Farhat Afza, Aishbagh, Janta Quarter and surrounding areas. Time: 10 am to 4 pm Reason: Departmental work Read Also AIIMS Bhopal Performs Challenging Esophageal Cancer Surgery On 45-Year-Old Man; Doctors Remove Food...