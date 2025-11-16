 Bhopal Power Cut November 17: Power To Remain Disrupted In Prakash nagar, Basant Kunj, Bhel Nagar & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut November 17: Power To Remain Disrupted In Prakash nagar, Basant Kunj, Bhel Nagar & More Check Full List

Bhopal Power Cut November 17: Power To Remain Disrupted In Prakash nagar, Basant Kunj, Bhel Nagar & More Check Full List

Residents in several parts of Bhopal will face scheduled power cuts on 15 November due to departmental maintenance work. The electricity department has released a list of affected areas and timings and requested residents in these areas to plan their day accordingly. Power is expected to be restored as soon as the maintenance work is completed.

Staff ReporterUpdated: Sunday, November 16, 2025, 07:13 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut November 17: Power To Remain Disrupted In Prakash nagar, Basant Kunj, Bhel Nagar & More Check Full List | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several parts of Bhopal will face scheduled power cuts on November 17 due to departmental maintenance work. The electricity department has released a list of affected areas and timings.

The areas and timings are as follows :

Area: Prakash nagar, Indralok, Hrishikalp, Prakash nagar, Bhel Nagar, Basant Kunj, Bharat Azad Nagar, Chhatishgad Colony , Vrindawan nagar, Raj samrat Phase-3 ETC

Time: 10:00 am to 15:00

FPJ Shorts
Ranji Trophy 2025: Akhil Herwadkar Shines On Mumbai Return
Ranji Trophy 2025: Akhil Herwadkar Shines On Mumbai Return
Maha CM Devendra Fadnavis' Advice For Congress After Bihar Debacle: 'Reconnect With People, Vote Theft Claims Without Proof Will Lead To More Defeats'
Maha CM Devendra Fadnavis' Advice For Congress After Bihar Debacle: 'Reconnect With People, Vote Theft Claims Without Proof Will Lead To More Defeats'
Gym Nap Gone Viral: Woman Accidentally Dozes Off For Hours While Gymming, Members Show Unexpected Kindness
Gym Nap Gone Viral: Woman Accidentally Dozes Off For Hours While Gymming, Members Show Unexpected Kindness
EAM S Jaishankar Meets Qatar PM In Doha, Reviews Key Areas Of Strategic Partnership
EAM S Jaishankar Meets Qatar PM In Doha, Reviews Key Areas Of Strategic Partnership

Reason: Departmental work

Read Also
MP News: 5 Dead After Fortuner Rams Into Tractor Trolley In Gwalior
article-image

Area: Redclip school, AG colony, Rajeev nagar, Dwarika puri, Naya basera, Banika

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Follow us on

RECENT STORIES

MP SIR News: Do Not Share OTP Or Download Fake ‘Sir.Apk’ App As Scammers Pose As Officials, Push...

MP SIR News: Do Not Share OTP Or Download Fake ‘Sir.Apk’ App As Scammers Pose As Officials, Push...

Bhopal Power Cut November 17: Power To Remain Disrupted In Prakash nagar, Basant Kunj, Bhel Nagar &...

Bhopal Power Cut November 17: Power To Remain Disrupted In Prakash nagar, Basant Kunj, Bhel Nagar &...

MP News: Man Poses As DSP Santosh Patel, Dupes Tribal Woman Of ₹72 Lakh; Officer Urges People To...

MP News: Man Poses As DSP Santosh Patel, Dupes Tribal Woman Of ₹72 Lakh; Officer Urges People To...

Bhopal News: Melody Queen Of Jammu Deepali Wattal’s Performance Wins Hearts At ‘Akashvani...

Bhopal News: Melody Queen Of Jammu Deepali Wattal’s Performance Wins Hearts At ‘Akashvani...

MP News: Local Resident Calls Revenue Official In front Of Mayor, Exposes Him For Demanding Bribe In...

MP News: Local Resident Calls Revenue Official In front Of Mayor, Exposes Him For Demanding Bribe In...