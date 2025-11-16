Bhopal Power Cut November 17: Power To Remain Disrupted In Prakash nagar, Basant Kunj, Bhel Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several parts of Bhopal will face scheduled power cuts on November 17 due to departmental maintenance work. The electricity department has released a list of affected areas and timings.
The areas and timings are as follows :
Area: Prakash nagar, Indralok, Hrishikalp, Prakash nagar, Bhel Nagar, Basant Kunj, Bharat Azad Nagar, Chhatishgad Colony , Vrindawan nagar, Raj samrat Phase-3 ETC
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work
Area: Redclip school, AG colony, Rajeev nagar, Dwarika puri, Naya basera, Banika
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work