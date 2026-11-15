Bhopal Power Cut November 16: Power Supply To Be Disrupted In Shankaracharya Nagar, Kabira Apartment, Gandhi Chowk, Bhim Nagar; Check Timings

Bhopal Power Cut On November 16
Bhopal (Madhya Pradesh): Electricity supply will remain disrupted in several areas of Bhopal on November 16 due to scheduled departmental work. The power cuts will take place between 10 AM and 5 PM, with timings varying across localities. Residents are advised to plan their daily activities accordingly.
Areas & Timings
Areas: Mahamai Ka Bagh, Chandbad, Garam Gaddha Road and surrounding areas.
Time: 11 AM to 4 PM
Reason: Departmental work
Areas: Shankaracharya Nagar, Dhobi Ghat and surrounding areas.
Time: 11 AM to 1 PM
Reason: Departmental work
Areas: Kabira Apartment, Gandhi Chowk, Hansa Complex, Military Gate, Teela Jamalpura, BDA, Shopping Centre, Shobharam Ki Bawdi, Teela Makbara, Kabitpura, Kachhi Masjid, Bag Mufti and surrounding areas.
Time: 10 AM to 5 PM
Reason: Departmental work
Areas: Majdur Nagar, Kumhar Pura, Sharma Colony, Harijan Colony, Shahjahanabad, Regiment Road, Water Tank, Vinoba Colony, Old Adalat and surrounding areas.
Time: 10 AM to 5 PM
Reason: Departmental work
Areas: Meenakshi Apartment, Regalia, Diamond Shadi Hall, Shan-e-Fiza, Royal Apartment, Sufiya Masjid, Radiant Travellers, Keer Sahab Bungalow, Collector Office and surrounding areas.
Time: 11 AM to 3 PM
Reason: Departmental work
Areas: Birla Mandir, Vallabh Nagar, Bhim Nagar and surrounding areas.
Time: 10 AM to 2 PM
Reason: Departmental work
Areas: Bhim Nagar and surrounding areas.
Time: 2:30 PM to 5 PM
Reason: Departmental work
Areas: Balaji Warehouse, IOCL Petrol Pump, Swaraj Tractor Agency and nearby areas.
Time: 11 AM to 3 PM
Reason: Departmental work
Areas: Shivika, Minal Enclave, Fortune, Aykar, Nav Door Sanchar, Vinayak Parisar, Dana Pani and surrounding areas.
Time: 10 AM to 2 PM
Reason: Departmental work
Residents are advised to charge essential electronic devices in advance and make necessary arrangements during the scheduled outages. Electricity supply is expected to resume after the completion of departmental work.