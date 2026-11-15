 Bhopal Power Cut November 16: Power Supply To Be Disrupted In Shankaracharya Nagar, Kabira Apartment, Gandhi Chowk, Bhim Nagar; Check Timings
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Bhopal Power Cut November 16: Power Supply To Be Disrupted In Shankaracharya Nagar, Kabira Apartment, Gandhi Chowk, Bhim Nagar; Check Timings

Bhopal residents will face scheduled power cuts on November 16 due to departmental work. Electricity supply will be disrupted in several areas, including Birla Mandir, Bhim Nagar, Chandbad, Shankaracharya Nagar, Minal Enclave and Vallabh Nagar. Outages will take place between 10 AM and 5 PM, with timings varying across localities throughout the day.

FPJ Web DeskUpdated: Sunday, November 15, 2026, 07:44 PM IST
Bhopal Power Cut November 16: Power Supply To Be Disrupted In Shankaracharya Nagar, Kabira Apartment, Gandhi Chowk, Bhim Nagar; Check Timings
Bhopal Power Cut November 16: Power Supply To Be Disrupted In Shankaracharya Nagar, Kabira Apartment, Gandhi Chowk, Bhim Nagar; Check Timings | Representative Image

Bhopal Power Cut On November 16

Bhopal (Madhya Pradesh): Electricity supply will remain disrupted in several areas of Bhopal on November 16 due to scheduled departmental work. The power cuts will take place between 10 AM and 5 PM, with timings varying across localities. Residents are advised to plan their daily activities accordingly.

Areas & Timings

Areas: Mahamai Ka Bagh, Chandbad, Garam Gaddha Road and surrounding areas.

Time: 11 AM to 4 PM

Reason: Departmental work

Areas: Shankaracharya Nagar, Dhobi Ghat and surrounding areas.

Time: 11 AM to 1 PM

Reason: Departmental work

Areas: Kabira Apartment, Gandhi Chowk, Hansa Complex, Military Gate, Teela Jamalpura, BDA, Shopping Centre, Shobharam Ki Bawdi, Teela Makbara, Kabitpura, Kachhi Masjid, Bag Mufti and surrounding areas.

Time: 10 AM to 5 PM

Reason: Departmental work

Areas: Majdur Nagar, Kumhar Pura, Sharma Colony, Harijan Colony, Shahjahanabad, Regiment Road, Water Tank, Vinoba Colony, Old Adalat and surrounding areas.

Time: 10 AM to 5 PM

Reason: Departmental work

Areas: Meenakshi Apartment, Regalia, Diamond Shadi Hall, Shan-e-Fiza, Royal Apartment, Sufiya Masjid, Radiant Travellers, Keer Sahab Bungalow, Collector Office and surrounding areas.

Time: 11 AM to 3 PM

Reason: Departmental work

Areas: Birla Mandir, Vallabh Nagar, Bhim Nagar and surrounding areas.

Time: 10 AM to 2 PM

Reason: Departmental work

Areas: Bhim Nagar and surrounding areas.

Time: 2:30 PM to 5 PM

Reason: Departmental work

Areas: Balaji Warehouse, IOCL Petrol Pump, Swaraj Tractor Agency and nearby areas.

Time: 11 AM to 3 PM

Reason: Departmental work

Areas: Shivika, Minal Enclave, Fortune, Aykar, Nav Door Sanchar, Vinayak Parisar, Dana Pani and surrounding areas.

Time: 10 AM to 2 PM

Reason: Departmental work

Residents are advised to charge essential electronic devices in advance and make necessary arrangements during the scheduled outages. Electricity supply is expected to resume after the completion of departmental work.

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