Bhopal Power Cut May 5: Power To Remain Disrupted In Harsiddhi Campus, Bhanpur, Palakmati Park & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 01 May 2026 due to line maintenance work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day.
Areas & Timings:
Area: Rajendra nagar, Karariya, Harsiddhi campus, Dwarka nagar, Krishna nagar, Bal Bharti School, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line Maintenance work
Area: Semra, Khejda, Bhanpur, Kolua, Damkheda, Khushi pura,
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: Union Bank, MRF Tyers, Saevodharam A and B sector, Salimar Garden, Salimar Park, and the nearest areas.
Time: 9:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: ISBT, 6 Shed + Katare Petrol Pump, kasturba nagar A & B sector
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Palakmati Park, LF quarters, MF quarters, Kotra Lig Hig, Bijasen Nager, govt. qtr.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: 24 quarters and all the nearest area.
Time: 10:00 to 12:00
Reason: Line maintenance work
Area: CI colony and all the nearest areas.
Time: 12:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Machhali Market, Itwara Chauki, Ishlam Pura.
Time: 10:00 to 12:00
Reason: DTR charging work
Area: Firdos Nagar, Shitla Nagar, Nishat Pura, Shri Nagar, Shardar Nagar, Nariyal Kheda.
Time: 12:00 to 15:00
Reason: Line maintenance work