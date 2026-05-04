 Bhopal Power Cut May 5: Power To Remain Disrupted In Harsiddhi Campus, Bhanpur, Palakmati Park & More; Check Full List
Multiple areas in Bhopal will face scheduled power cuts for maintenance work. The outages will occur at different timings, mainly between 8 am and 4 pm. Reasons include line maintenance, supervision shifting work, and RDSS DTR charging work. Several colonies, hospitals, and residential sectors like Patel Nagar, Kolar, Bagsewaniya, and MIG/LIG areas are affected by the planned shutdown.

FPJ Web DeskUpdated: Monday, May 04, 2026, 08:35 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 01 May 2026 due to line maintenance work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day.

Areas & Timings:

Area: Rajendra nagar, Karariya, Harsiddhi campus, Dwarka nagar, Krishna nagar, Bal Bharti School, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line Maintenance work

Area: Semra, Khejda, Bhanpur, Kolua, Damkheda, Khushi pura,

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line maintenance work

Area: Union Bank, MRF Tyers, Saevodharam A and B sector, Salimar Garden, Salimar Park, and the nearest areas.

Time: 9:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: ISBT, 6 Shed + Katare Petrol Pump, kasturba nagar A & B sector

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: Palakmati Park, LF quarters, MF quarters, Kotra Lig Hig, Bijasen Nager, govt. qtr.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: 24 quarters and all the nearest area.

Time: 10:00 to 12:00

Reason: Line maintenance work

Area: CI colony and all the nearest areas.

Time: 12:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: Machhali Market, Itwara Chauki, Ishlam Pura.

Time: 10:00 to 12:00

Reason: DTR charging work

Area: Firdos Nagar, Shitla Nagar, Nishat Pura, Shri Nagar, Shardar Nagar, Nariyal Kheda.

Time: 12:00 to 15:00

Reason: Line maintenance work

