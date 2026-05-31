Bhopal Power Cut May 31: Power To Remain Disrupted In Saubhagya Nagar, Sundar Nagar, Subhash Colony, Subhash Colony & More. Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 31 May 2026 due to Pole Erection work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day.
Areas & Timings:
Area: Saubhagya Nagar, Subhash Colony (A, B & C Sector), Sundar Nagar and nearby areas
Time: 08:00 AM to 04:00 PM
Reason: Replacement of damaged/old conductor on 33 KV AKVN-1 & 2 feeder under the SSTD Scheme (Safety Purpose).
Area: Subhash Colony
Time: 08:00 AM to 04:00 PM
Reason: Replacement of damaged/old conductor on 33 KV AKVN-1 & 2 feeder under the SSTD Scheme (Safety Purpose).
Area: Pragati Nagar
Time: 08:00 AM to 04:00 PM
Reason: Replacement of damaged/old conductor on 33 KV AKVN-1 & 2 feeder under the SSTD Scheme (Safety Purpose).
Area: Ashoka Garden (Old & New), Shahanshah Garden, Amrit Complex and nearby areas
Time: 08:00 AM to 04:00 PM
Reason: Replacement of damaged/old conductor on 33 KV AKVN-1 & 2 feeder under the SSTD Scheme (Safety Purpose).
Area: Ambar Complex and nearby areas
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Pole Erection Work.
Area: Mansarover Complex, Habibganj Station, GRP Colony, HIG Quarters, Motel Siraj, Shanti Nagar, Durga Mandir, F-118, F-116, F-120 Line, Ankur Complex, Parul Hospital, 123, 124, 125 Line and 7 No. Market
Time: 09:00 AM to 11:00 AM
Reason: Pole Erection Work.
Area: Firdos Nagar, Shitla Nagar, Nishatpura, Shri Nagar, Shardar Nagar, Nariyal Kheda
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work.
Area: Berasia Road, Bafna Colony, Green Park Colony, Hanuman Mandir Teela, Nagar Nigam Colony, Congress Nagar
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work.
Area: PGBT Road, Gautam Nagar, Firdosh Nagar, Shital Nagar, PGBT College Road, Sant Kaver Ram Colony
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work.
Area: Hanuman Mandir Teela, Gangour Ki Bawadi, Old Naka Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid Area
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work.
Area: Salim Chowk, Old Sindhi Colony, Sindhi Colony Chauraha, Nagar Nigam Colony, Quazi Camp
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work.
Area: Dr. Ajwani Hospital, Paliwal Nursing Home, Bank Street (Berasia Road), Hotel Anjora, Hamidia Road
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work.
Area: Kawadi, Croma, D-Mart, Pacific Blue, Indian Coffee House, Sheesham and nearby areas
Time: 08:00 AM to 10:00 AM
Reason: Line Maintenance Work.