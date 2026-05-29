Bhopal Power Cut May 30: Power To Remain Disrupted In Shiv Nagar, Sulabh Complex, Balaji Hospital & More. Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 30 May 2026 due to Metro line work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day.
Areas & Timings:
Area: Shiv Nagar, Sulabh Complex, Ratnagiri, Police Chowki, Sahkari Parishar, Kalpana Nagar, Sonagiri A & C-Sector, Balaji Hospital, Aaradhan Hospital, Sachin Mamta Hospital, etc.
Time: 8:00 to 14:00
Reason: Metro line shifting work
Area: Bhensakhedi, Aakash garden, Madhav ashram, Visharjan Ghat.
Time: 11:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work,