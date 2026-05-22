Bhopal Power Cut May 23: Power To Remain Disrupted In Anand Nagar, NRI College, Patel Nagar, and More. Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 22 May 2026 due to NHAI line maintenance work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day.
Areas & Timings:
Areas: Patel Nagar, Anand Nagar, Oriental College, NRI College, Sunskriti Marriage Garden, Akanchha Marriage Garden, Gandharv Colony, Shukla Petrol pump, Mont Fort School, Patel Nagar Gil Dhaba, Omega Colony, etc.
Time: 8:00 to 14:00
Reason: Pole painting work
Areas: Green Valley, Kolua Village, Sagar LandMark, Radhakrishna Puram, Khejda Baramad, PMAY Multy, Bhanpur Khanti, etc.
Time: 8:00 to 14:00
Reason: NHAI line shifting work.
Areas: ML HIGHRISE, Eco green park,
Time: 8:00 to 14:00
Reason: NHAI line shifting work.
Areas: D Mart, Maholi, Kakada Abhinav Homes, Rani Shadi Hall, Sagar Heights, etc.
Time: 8:00 to 14:00
Reason: NHAI line shifting work.
Areas: Firdos Nagar, Shitla Nagar, Nishat pura, Shri Nagar, Shardar Nagar, Nariyal kheda.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Metro Construction work
Areas: Berasiya Rd, Bafna Colony, Green Colony, Green Park Colony, Ber Road, Congress Nagar.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Metro Construction work
Areas: PGBT road, Gautam Nagar, Firdosh Nagar, Shital Nagar, Sant Kaver Ram Colony.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Metro Construction work
Areas: Hanuman Mandir Teela, Gangour ki Bawadi, old Naka Quazi camp Nanhi bee Masjid
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Metro Construction work
Areas: Kewedawala Bagh, Patra road, Patra Saw Mills, Bharat Talkies Churaha, Pushpam Appt.Patel Nagar, Shakir Ali Hospital, Sangam Talkies, Alpana Tiraha, Mirgnayni, Hotel Sonali, Gurdwara Road, Sabzi Mandi, Mandir Kamali.
Time: 10:00 to 12:00
Reason: DTR Charging work
Areas: Machhali Market, Itwara Chauki, Ishlam Pura
Time: 12:00 to 14:00
Reason: DTR Charging work
Areas: Ara Machine Rd, Machhli Bazar GidwaniPark, Chanchal Choraha, Mini Mkt, Vishnu Bhawan, Allahabad Bank
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Metro Construction work
Areas: Yadgare Shahajani Park, Lady Hospital
Time: 11:00 to 16:00
Reason: Line Maintenance work
Areas: wireless colony, regional collage, Anshal Bhawan, farmhouse, ETC.
Time: 6:00 to 10:00
Reason: Line Maintenance work