Bhopal Power Cut May 18: Power To Remain Disrupted In Sulabh Complex, Ajanta Complex, Ravidas Nagar, & More. Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 18 May 2026 due to NHAI line maintenance work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day.
Areas & Timings:
Areas: Shiv Nagar, Sulabh Complex, Ratnagiri, Police Chowki, Sahkari Parishar, Kalpana Nagar, Sonagiri A & C-Sector, Balaji Hospital, Aaradhan Hospital, Sachin Mamta Hospital, etc.
Time: 8:00 to 11:00
Reason: Line maintenance work.
Areas: Labour Colony, Ajanta Complex, Apsara Complex, Ravidas Nagar, Shanti Nagar, Nagarat Nagar, Karmaveer Nagar, Raj Samrat, Bhawani Nagar, etc.
Time: 8:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work.
Areas: Mahadev Tower, all the nearest area
Time: 10:00 to 13:00
Reason: Line maintenance work
Areas: BDA Colony E-Sector, Petrol Pump, Salaiya Village, Sankhedi, Krishna Vihar Colony & Near Area
Time: 9:30 to 11:00
Reason: DTR charging work
Areas: Nobel Hospital, Fortune Divine City, KNP College, Bagli Road, Fortune Sentoja, Global Ananta, RKDF Medical College, Metro Ashiaana, Eden Park, Paradise Heritage, Haripuram colony, Opel Height, BMC Sewage Bagli, GMV Ananta,
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work