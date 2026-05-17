 Bhopal Power Cut May 18: Power To Remain Disrupted In Sulabh Complex, Ajanta Complex, Ravidas Nagar, & More. Check Full List
Power supply will remain disrupted in several parts of Bhopal on May 18 due to line maintenance and DTR charging work by the electricity department. Areas including Shiv Nagar, Sonagiri, Labour Colony, Salaiya, Bagli Road and nearby localities will face scheduled outages between 8 am and 2 pm at different timings throughout the day.

FPJ Web DeskUpdated: Sunday, May 17, 2026, 09:07 PM IST
Bhopal Power Cut May 18: Power To Remain Disrupted In Sulabh Complex, Ajanta Complex, Ravidas Nagar, & More. Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 18 May 2026 due to NHAI line maintenance work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day.

Areas & Timings:

Areas: Shiv Nagar, Sulabh Complex, Ratnagiri, Police Chowki, Sahkari Parishar, Kalpana Nagar, Sonagiri A & C-Sector, Balaji Hospital, Aaradhan Hospital, Sachin Mamta Hospital, etc.

Time: 8:00 to 11:00

Reason: Line maintenance work.

Areas: Labour Colony, Ajanta Complex, Apsara Complex, Ravidas Nagar, Shanti Nagar, Nagarat Nagar, Karmaveer Nagar, Raj Samrat, Bhawani Nagar, etc.

Time: 8:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work.

Areas: Mahadev Tower, all the nearest area

Time: 10:00 to 13:00

Reason: Line maintenance work

Areas: BDA Colony E-Sector, Petrol Pump, Salaiya Village, Sankhedi, Krishna Vihar Colony & Near Area

Time: 9:30 to 11:00

Reason: DTR charging work

Areas: Nobel Hospital, Fortune Divine City, KNP College, Bagli Road, Fortune Sentoja, Global Ananta, RKDF Medical College, Metro Ashiaana, Eden Park, Paradise Heritage, Haripuram colony, Opel Height, BMC Sewage Bagli, GMV Ananta,

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

