Bhopal Power Cut May 13: Power To Remain Disrupted In Sagar Estate, Sagar College, Raj samrat colony, & More; Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 13 May, 2026 due to line maintenance work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day.

Areas & Timings:

Area: K-Sector, Sagar Estate, Sagar College, Sharda Kunj, Abhinav Kirti etc.

Time: 08:00 to 14:00

Reason: NHAI line shifting work

Area: D mart, Maholi, Kakada Abhinav Homes, Rani Shadi Hall, Sagar hieghts etc.

Time: 08:00 to 14:00

Reason: NHAI line shifting work

Area: Janak puri, Narayan Guru Housing socitey, Raj samrat colony, Shravn Kanta homes, Sagar Lake view etc.

Time: 10:00 to 12:00

Reason: DTR charging work

Area: Indravihar-b, & c sector, & panchwati etc.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line Maintenance work .

Area: Om Nagar, Savan Nagar, Halalpur Bus stand, Bairagarh Road, Lake Land Garden, R.K. Residancy, City walk.Shant ji ki Kutiya, Thana Bairagarh

Time: 08:00 to 12:00

Reason: Metro construction work

Area: Afjal colony, Jinsi, Glu factory, Slotter house, My car, C I Motors, Varenyam motors.

Time: 10:30 to 12:30

Reason: Line Maintenance work

Area: Tata teleservices(tower), Barkhedi kala, Vivekanand College, Sharda Vidhya Mandir.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line Maintenance work

Area: Bapu Ki Kutiya, Dynamic Centre, Chita Complex, Lahoti Chamber,Plot No-216 To 235,Nafees Complex, Bank of India and their surrounding Area.

Time: 06:00 to 11:00

Reason: Line shifting work

Area: Sahara India,Kamdhenu complex,press complex,pragti bhawan,Hotel rajtilak.

Time: 06:00 to 11:00

Reason: Line shifting work

Area: Minal restorant, Indore bank zone-2, ''c''bunglow, sanchi complex,6 no. stop, Ankur school, Nutan college,104-105 block, Sarita complex.

Time: 06:00 to 11:00

Reason: Line shifting work

Area: uma vihar, katiyar market, abbash nagar, amridhi parisar, lalita nagar, ankit parisaar, om nagar, rajharsh colony, sasta bhandar area nearest area.

Time: 09:00 to 14:00

Reason: Line Maintenance work

Area:: Purvanchal Ph-I Rishi Puram Ph-II , Vaibhav Vihar,Koushallya Nagar, Deep Nagar, Vardhaman Green Valley, Surbhi Vihar, E.S.R.G Campus , Yugantar, Kanchan Nagar, Ajay Height, Inoksh Tower, Star Avenue, Rajiv Palace.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line Maintenance work

Area: Khajuri Gaon, Gurjar Apartment, Sai Sparsh-2, Palak Vihar, 11 Meel Petrol Pump, Shivlok Ph-4, Regal Kalash.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Pole Shifting Due To Road Construction Work