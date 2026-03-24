Bhopal Power Cut March 25: Power To Remain Disrupted In Palasi, Badwai, Ayodhya Nagar & More; Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on March 25, 2025, for STC supervision and other departmental work.
Residents in various colonies can expect power cuts during the specified hours
Areas and Timings:
Area: Palasi village Badwai village, Elexer green, Nice spach colony, Rajnagar palasi, ETC, .
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance Work
Area: Ayodhya Nagar L- Sector
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: Sagar Golden Palm, Katara Gaon, Chetanya School, Amrin Homes,Spring Valley Colony, Pride City Colony and Heaven's Life, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: LIG-I BDA, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: Pride City Colony, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: Spring Valley Colony, Pride City Colony, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: Bajpayee Nagar
Time: 10:00 to 17:00
Reason: Maintenance work( 11kv Cabal Repair work)
Area: Kabira Appt.,Gandhi chowk,Hansa Complex,Miletry Gate,Teelajmalpura,BDA,Shopping Centre,Shobharam Ki Bawdi,Teela Makbara Kabitpura Kachhi Masjid,Bag Mufti etc.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: SSTD DTR Augmentataion Work
Area: tulsi tower,parulkar hospital,nagriya prashasan and all nearest area.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: SWARNA JAYANTI PARK,CLORINE PLANT,SARVADHARAM (DAAMKHEDA ) A & B - SECTOR, SAI HILLS, RAJ HARSH C- SECTOR SHALIMAR GARDEN,VISHAL MEGA MART
Time: 09:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work