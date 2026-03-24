Bhopal Power Cut March 25: Power To Remain Disrupted In Palasi, Badwai, Ayodhya Nagar & More; Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on March 25, 2025, for STC supervision and other departmental work. Residents in various colonies can expect power cuts during the specified hours Areas and Timings: Area: Palasi village Badwai village, Elexer green, Nice spach colony, Rajnagar palasi, ETC, . Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line maintenance Work Area: Ayodhya Nagar L- Sector Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line maintenance work Area: Sagar Golden Palm, Katara Gaon, Chetanya School, Amrin Homes,Spring Valley Colony, Pride City Colony and Heaven's Life, etc. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line maintenance work Area: LIG-I BDA, etc. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line maintenance work Area: Pride City Colony, etc. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line maintenance work Area: Spring Valley Colony, Pride City Colony, etc. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line maintenance work Area: Bajpayee Nagar Time: 10:00 to 17:00 Reason: Maintenance work( 11kv Cabal Repair work) Area: Kabira Appt.,Gandhi chowk,Hansa Complex,Miletry Gate,Teelajmalpura,BDA,Shopping Centre,Shobharam Ki Bawdi,Teela Makbara Kabitpura Kachhi Masjid,Bag Mufti etc. Time: 10:00 to 14:00 Reason: SSTD DTR Augmentataion Work Area: tulsi tower,parulkar hospital,nagriya prashasan and all nearest area. Time: 10:00 to 14:00 Reason: Line maintenance work Read Also MP News: Several Roadblocks In Starting DM Course In Ayurveda Colleges Area: SWARNA JAYANTI PARK,CLORINE PLANT,SARVADHARAM (DAAMKHEDA ) A & B - SECTOR, SAI HILLS, RAJ HARSH C- SECTOR SHALIMAR GARDEN,VISHAL MEGA MART Time: 09:00 to 14:00 Reason: Line maintenance work