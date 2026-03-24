 Bhopal Power Cut March 25: Power To Remain Disrupted In Palasi, Badwai, Ayodhya Nagar & More; Check Full List Below
Bhopal will face scheduled power cuts on March 25 due to maintenance, tree cutting, and metro construction work. Outages will affect multiple areas including Rameshwaram, Bagmugaliya, Ashima Royal City, Sadar Manzil, AG Colony, and Kavery Colony. Timings vary from 8 am to 4 pm. Residents are advised to plan accordingly as electricity supply will remain disrupted for several hours.

Staff ReporterUpdated: Tuesday, March 24, 2026, 08:32 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on March 25, 2025, for STC supervision and other departmental work.

Residents in various colonies can expect power cuts during the specified hours

Areas and Timings:

Area: Palasi village Badwai village, Elexer green, Nice spach colony, Rajnagar palasi, ETC, .

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line maintenance Work

Area: Ayodhya Nagar L- Sector

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line maintenance work

Area: Sagar Golden Palm, Katara Gaon, Chetanya School, Amrin Homes,Spring Valley Colony, Pride City Colony and Heaven's Life, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line maintenance work

Area: LIG-I BDA, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line maintenance work

Area: Pride City Colony, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line maintenance work

Area: Spring Valley Colony, Pride City Colony, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line maintenance work

Area: Bajpayee Nagar

Time: 10:00 to 17:00

Reason: Maintenance work( 11kv Cabal Repair work)

Area: Kabira Appt.,Gandhi chowk,Hansa Complex,Miletry Gate,Teelajmalpura,BDA,Shopping Centre,Shobharam Ki Bawdi,Teela Makbara Kabitpura Kachhi Masjid,Bag Mufti etc.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: SSTD DTR Augmentataion Work

Area: tulsi tower,parulkar hospital,nagriya prashasan and all nearest area.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Read Also
MP News: Several Roadblocks In Starting DM Course In Ayurveda Colleges
article-image

Area: SWARNA JAYANTI PARK,CLORINE PLANT,SARVADHARAM (DAAMKHEDA ) A & B - SECTOR, SAI HILLS, RAJ HARSH C- SECTOR SHALIMAR GARDEN,VISHAL MEGA MART

Time: 09:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

