Bhopal Power Cut March 2: Power To Remain Disrupted In Idgah Hills, Sanjay Nagar, Kamla Nagar & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal will face scheduled power cuts on March 2, 2026, due to maintenance and metro-related work. People are advised to plan their work accordingly.
Check out the full list:
Area: Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School, Prabhu Nagar, Niyamat Pura.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: 5% Supervision Line shifting Construction work
Area: Tirupati Abhinav homesh Girnaar Valley, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI construction work
Area: Sage Golden Spring, Wardhaman Green, Sagar landmark, Ayodhya bypass.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI construction work
Area: Kamla Nagar, Khwaza Colony, Rajeev Nagar A-Sector, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI construction work
Area: Vipsana Centre, Peer Badli, & Near Area
Time: 09:00 to 13:00
Reason: 5% SUPERVISION work