 Bhopal Power Cut March 2: Power To Remain Disrupted In Idgah Hills, Sanjay Nagar, Kamla Nagar & More; Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut March 2: Power To Remain Disrupted In Idgah Hills, Sanjay Nagar, Kamla Nagar & More; Check Full List

Bhopal Power Cut March 2: Power To Remain Disrupted In Idgah Hills, Sanjay Nagar, Kamla Nagar & More; Check Full List

Residents of Bhopal will face scheduled power cuts on March 2 due to maintenance, SSTD upgrades and metro construction work. Different areas will see outages between 10 AM and 5 PM. The electricity department has advised citizens to plan accordingly, as supply will be restored after the work is completed.

Staff ReporterUpdated: Sunday, March 01, 2026, 07:21 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut March 2: Power To Remain Disrupted In Idgah Hills, Sanjay Nagar, Kamla Nagar & More; Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal will face scheduled power cuts on March 2, 2026, due to maintenance and metro-related work. People are advised to plan their work accordingly.

Check out the full list:

Area: Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School, Prabhu Nagar, Niyamat Pura.

Time: 10:00 to 16:00

FPJ Shorts
Candra Grahan On Holi 2026? Everything You Need To Know About Rare Lunar Eclipse Of 2026
Candra Grahan On Holi 2026? Everything You Need To Know About Rare Lunar Eclipse Of 2026
Protest In Mumbai Erupts As Ayatollah Ali Khamenei's Death In Israeli Air Raid Sparks Nationwide Mourning In Shia Community; Video
Protest In Mumbai Erupts As Ayatollah Ali Khamenei's Death In Israeli Air Raid Sparks Nationwide Mourning In Shia Community; Video
Punjab Assembly Speaker Kultar Singh Sandhwan Urges PM Modi To Evacuate Indians Stranded In Arab Countries Amid Iran–Israel Conflict
Punjab Assembly Speaker Kultar Singh Sandhwan Urges PM Modi To Evacuate Indians Stranded In Arab Countries Amid Iran–Israel Conflict
'Has Not Been Easy': Erica Fernandes Praises UAE Government Amid Crisis, Says Interception Sounds Are 'Real & Jarring'
'Has Not Been Easy': Erica Fernandes Praises UAE Government Amid Crisis, Says Interception Sounds Are 'Real & Jarring'

Reason: 5% Supervision Line shifting Construction work

Area: Tirupati Abhinav homesh Girnaar Valley, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI construction work

Area: Sage Golden Spring, Wardhaman Green, Sagar landmark, Ayodhya bypass.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI construction work

Area: Kamla Nagar, Khwaza Colony, Rajeev Nagar A-Sector, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI construction work

Read Also
Bhopal News: Shia Muslims Observe Condolence Meeting After US-Israel Air Strikes Kill Iran's Supreme...
article-image

Area: Vipsana Centre, Peer Badli, & Near Area

Time: 09:00 to 13:00

Reason: 5% SUPERVISION work

Follow us on