Bhopal Power Cut March 16: Power To Remain Disrupted In Janta Nagar, Ashok Vihar, Antyoday Nagar & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas of Bhopal will face a power cut on March 16 due to line maintenance and metro construction work. The electricity department said the supply will remain affected in different colonies for a few hours during the day.
Area: Ashok Vihar, Ashok Samrat, Dashra Maidan, Antyoday Nagar, Durga Mandir, Ashoka Garden, Nagar Nigam Colony, Dashmesh Nagar, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: Ed. Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, Sant Jude Ed., and so on. Royal Homes. ETC.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase I, II, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Moti Lal Nagar, Krishna Colony, Vyanjan Dhaba, Thana Nabi Bagh.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line Maintenance work
Area: SUHAGPUR, HINOTIYA, SUBHALY SUHAGA, ARTH DYNASTY, FAITH KALAN, NARELA HANUMANT, GURADI GHAT, RATANPUR ROAD, PIPALIYA KESHAV, SAGE GREEN CITY, AUSTRIA COLONY, SAGE GREEN, APNI COLONY AND SURROUNDING AREAS WILL BE AFFECTED.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: RDSS SCHEME (CONDUCTOR AUGMENTATION & DOUBLE SUPPLY ARRANGEMENT & LINE MAINTENANCE WORK PARTIALLY PERMITTED).
Area: SIGNATURE GREEN, APNI COLONY AND SURROUNDING AREAS WILL BE AFFECTED
Time: 10:00 to 16:00
Reason: RDSS SCHEME (CONDUCTOR AUGMENTATION & DOUBLE SUPPLY ARRANGEMENT & LINE MAINTENANCE WORK PARTIALLY PERMITTED).
Area: MP MLA Qtrs, Jawahar Chouk, North TT Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshani, Dashara Maidan
Time: 09:30 to 13:30
Reason: Line maintenance work
Area: Tin shed, Ram Mandir, Kamla Nehru School, Apex Bank, 74 B'low, Chhappan Bhog, Venus Scan, ICH, New Market and nearest area.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work