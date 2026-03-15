Bhopal Power Cut March 16: Power To Remain Disrupted In Janta Nagar, Ashok Vihar, Antyoday Nagar & More; Check Full List

Bhopal Power Cut December 12: Power Supply Will Be Affected In Red Square, Kailash Nagar, Basant Vihar | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas of Bhopal will face a power cut on March 16 due to line maintenance and metro construction work. The electricity department said the supply will remain affected in different colonies for a few hours during the day. Area: Ashok Vihar, Ashok Samrat, Dashra Maidan, Antyoday Nagar, Durga Mandir, Ashoka Garden, Nagar Nigam Colony, Dashmesh Nagar, etc. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line maintenance work Area: Ed. Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, Sant Jude Ed., and so on. Royal Homes. ETC. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line maintenance work Area: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase I, II, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Moti Lal Nagar, Krishna Colony, Vyanjan Dhaba, Thana Nabi Bagh. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line Maintenance work Area: SUHAGPUR, HINOTIYA, SUBHALY SUHAGA, ARTH DYNASTY, FAITH KALAN, NARELA HANUMANT, GURADI GHAT, RATANPUR ROAD, PIPALIYA KESHAV, SAGE GREEN CITY, AUSTRIA COLONY, SAGE GREEN, APNI COLONY AND SURROUNDING AREAS WILL BE AFFECTED. Time: 10:00 to 16:00 Reason: RDSS SCHEME (CONDUCTOR AUGMENTATION & DOUBLE SUPPLY ARRANGEMENT & LINE MAINTENANCE WORK PARTIALLY PERMITTED). Area: SIGNATURE GREEN, APNI COLONY AND SURROUNDING AREAS WILL BE AFFECTED Time: 10:00 to 16:00 Reason: RDSS SCHEME (CONDUCTOR AUGMENTATION & DOUBLE SUPPLY ARRANGEMENT & LINE MAINTENANCE WORK PARTIALLY PERMITTED). Area: MP MLA Qtrs, Jawahar Chouk, North TT Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshani, Dashara Maidan Time: 09:30 to 13:30 Reason: Line maintenance work Read Also MP News: Man Caught Pickpocketing At District Hospital, Thrashed By Crowd In Chhatarpur Area: Tin shed, Ram Mandir, Kamla Nehru School, Apex Bank, 74 B'low, Chhappan Bhog, Venus Scan, ICH, New Market and nearest area. Time: 10:00 to 14:00 Reason: Line maintenance work