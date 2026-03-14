 Bhopal Power Cut March 15: Power To Remain Disrupted In Padmnabh Nagar, Old Subhash Nagar, Narmada Bhawan & More; Check Full List
Several areas in Bhopal will face power cuts on March 15 due to line maintenance and metro construction work. Electricity supply will remain affected between 9 AM and 4 PM in areas including Shiv Nagar, Udiya Basti, Shankar Nagar, Chandbadi, Shamla Hills and nearby localities. Officials said power will be restored after the scheduled work is completed.

FPJ Web DeskUpdated: Saturday, March 14, 2026, 07:56 PM IST
article-image
FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas of Bhopal will face a power cut on March 15 due to line maintenance and metro construction work. The electricity department said the supply will remain affected in different colonies for a few hours during the day.

Area: K-Sector, Sagar Estate, Sagar College, Sharda Kunj, Abhinav Kirti, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI road-shifting work

Area: PMAY campus

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line Maintenance work

Area: Padmnabh Nagar, Nagar Nigam water pump, Housing Board colony, Abhiruchi Colony.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line Maintenance work

Area: Old Subhash Nagar, Hig, Mig Quarter, Nagar Nigam

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line maintenance work

Area: Narmada Bhawan, Van Bhawan, Irrigation Colony, Arjun Nagar and the nearest area.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: CSD (Covered conductor work)& Line Maintenance work

Area: Sadana Medical,3rd Stop Market,97,97 Ki Line, Gas Adalat,101 Ki Line,106 Ki Line, Kalyani Hostek,106,109,110,111 Ki Line, Machna Colony, Shivani Complex, Sidheshawri Nagar.

Time: 14:00 to 17:00

Reason: CSD (Covered conductor work)& Line Maintenance work

Area: Sulabh Complex, Alok Dham, Nirmala Devi Gate, Aamr Vihar, Chc Kolar, Dk Honey Homes, Varun Nagar, Swagat Bung, and surrounding areas will be affected.

Time: 09:00 to 14:00

Reason: 5% supervision scheme & line maintenance work supply.

Area: Kewedawala Bagh, Patra Road, Patra Saw Mills, Bharat Talkies Churaha, Pushpam Appt.Patel Nagar, Shakir Ali Hospital, Sangam Talkies, Alpana Tiraha, Mirgnayni, Hotel Sonali, Gurdwara Road, Sabzi Mandi, Mandir Kamali

Time: 10:00 to 13:00

Reason: Metro Construction work

Area: Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat, Mechanical Mkt, Phoota Makbara, Gour Mkt, Agrwal Dharamshala, Prem Kunti, Manohar Dairy Ram Mandir Gurubaksh Ki Tallaiya.

Time: 10:00 to 13:00

Reason: Metro Construction work

Area: Nishat Pura, Shri Nagar, Sharda Nagar, Nariyal Kheda, Brij Vihar Colony & A1 Garden

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Metro Construction work

Area: PGBT Road, Gautam Nagar, Firdosh Nagar, Shital Nagar, PGBT College Road, Sant Kaver Ram Colony.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Metro Construction work

article-image

