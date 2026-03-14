Bhopal Power Cut March 15: Power To Remain Disrupted In Padmnabh Nagar, Old Subhash Nagar, Narmada Bhawan & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas of Bhopal will face a power cut on March 15 due to line maintenance and metro construction work. The electricity department said the supply will remain affected in different colonies for a few hours during the day.
Area: K-Sector, Sagar Estate, Sagar College, Sharda Kunj, Abhinav Kirti, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI road-shifting work
Area: PMAY campus
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line Maintenance work
Area: Padmnabh Nagar, Nagar Nigam water pump, Housing Board colony, Abhiruchi Colony.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line Maintenance work
Area: Old Subhash Nagar, Hig, Mig Quarter, Nagar Nigam
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: Narmada Bhawan, Van Bhawan, Irrigation Colony, Arjun Nagar and the nearest area.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: CSD (Covered conductor work)& Line Maintenance work
Area: Sadana Medical,3rd Stop Market,97,97 Ki Line, Gas Adalat,101 Ki Line,106 Ki Line, Kalyani Hostek,106,109,110,111 Ki Line, Machna Colony, Shivani Complex, Sidheshawri Nagar.
Time: 14:00 to 17:00
Reason: CSD (Covered conductor work)& Line Maintenance work
Area: Sulabh Complex, Alok Dham, Nirmala Devi Gate, Aamr Vihar, Chc Kolar, Dk Honey Homes, Varun Nagar, Swagat Bung, and surrounding areas will be affected.
Time: 09:00 to 14:00
Reason: 5% supervision scheme & line maintenance work supply.
Area: Kewedawala Bagh, Patra Road, Patra Saw Mills, Bharat Talkies Churaha, Pushpam Appt.Patel Nagar, Shakir Ali Hospital, Sangam Talkies, Alpana Tiraha, Mirgnayni, Hotel Sonali, Gurdwara Road, Sabzi Mandi, Mandir Kamali
Time: 10:00 to 13:00
Reason: Metro Construction work
Area: Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat, Mechanical Mkt, Phoota Makbara, Gour Mkt, Agrwal Dharamshala, Prem Kunti, Manohar Dairy Ram Mandir Gurubaksh Ki Tallaiya.
Time: 10:00 to 13:00
Reason: Metro Construction work
Area: Nishat Pura, Shri Nagar, Sharda Nagar, Nariyal Kheda, Brij Vihar Colony & A1 Garden
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Metro Construction work
Area: PGBT Road, Gautam Nagar, Firdosh Nagar, Shital Nagar, PGBT College Road, Sant Kaver Ram Colony.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Metro Construction work