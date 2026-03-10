Bhopal Power Cut March 11: Power To Remain Disrupted In Dharam Kanta, Shabri Nagar, Patel Nagar & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): There will be a scheduled power cut in several areas of Bhopal on March 10 due to different maintenance and construction works.
According to the electricity department, power supply will remain affected for a few hours in many colonies because of railway overbridge construction, dismantling work and tree cutting.
Area: Jai Krishna Ed. So. Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri Nagar, Pipaliya Baz Kha, Vijay Nagar, Patel Nagar, Shukla Farm House, Vijay Market, Bihari Basti etc.
Time: 10:00 to 16:00 bh
Reason: Line Maintenance work
Area: Leeladhar Colony, Samta Nagar, Kalyan Nagar
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line Maintenance work
Area: PM Awas Parisar
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line Maintenance work
Area: Ambar Complex , MP Nagar Zone-2 And All Nearest Area
Time: 08:30 to 11:00
Reason: CSD (Covered Conductor work)
Area: Bhim Nagar,Om Nagar,Vallabh Nagar.
Time: 10:00 to 12:30
Reason: CSD (HOD s/s DISMENTAL)
Area: E-1 SECTOR, RBI COLONY, E-2 SECTOR
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line Maintenance work
Area: Bhairopur, Audi Showroom, And Nearest Area Are Affected.
Time: 10:30 to 14:30
Reason: Feeder Interconnection ( Conductor Stringing Work ) Partially
Area: Ambika Grah Nirman Colony, Mg Hectore Show Room, Bhojpur Trysquare And Nearest Area Are Affected .
Time: 10:30 to 14:30
Reason: Feeder Interconnection ( Conductor Stringing Work ) Partially
Area: Harijan Col.Indra Nagar,Behta Gaon,Sadhu Vasvani College,H-Ward,Community Hall,G-Ward,F-Ward MPEB Campus.Arogaya Kendra
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Covered conductor staring under SSTD work