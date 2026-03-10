 Bhopal Power Cut March 11: Power To Remain Disrupted In Dharam Kanta, Shabri Nagar, Patel Nagar & More; Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut March 11: Power To Remain Disrupted In Dharam Kanta, Shabri Nagar, Patel Nagar & More; Check Full List

Bhopal Power Cut March 11: Power To Remain Disrupted In Dharam Kanta, Shabri Nagar, Patel Nagar & More; Check Full List

Several areas of Bhopal will face a scheduled power cut on March 11 due to maintenance and construction work. Electricity supply will remain affected from 10 am to 4 pm in areas like New Subhash Nagar, Ashok Nagar and Bhanpur, and from 10 am to 5 pm in parts of Karond, Paliwal Hospital and nearby colonies due to metro shifting and isolator replacement work.

FPJ Web DeskUpdated: Tuesday, March 10, 2026, 08:07 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut March 11: Power To Remain Disrupted In Dharam Kanta, Shabri Nagar, Patel Nagar & More; Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): There will be a scheduled power cut in several areas of Bhopal on March 10 due to different maintenance and construction works.

According to the electricity department, power supply will remain affected for a few hours in many colonies because of railway overbridge construction, dismantling work and tree cutting.

Area: Jai Krishna Ed. So. Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri Nagar, Pipaliya Baz Kha, Vijay Nagar, Patel Nagar, Shukla Farm House, Vijay Market, Bihari Basti etc.

Time: 10:00 to 16:00 bh

Reason: Line Maintenance work

Area: Leeladhar Colony, Samta Nagar, Kalyan Nagar

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line Maintenance work

Area: PM Awas Parisar

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line Maintenance work

Area: Ambar Complex , MP Nagar Zone-2 And All Nearest Area

Time: 08:30 to 11:00

Reason: CSD (Covered Conductor work)

Area: Bhim Nagar,Om Nagar,Vallabh Nagar.

Time: 10:00 to 12:30

Reason: CSD (HOD s/s DISMENTAL)

Area: E-1 SECTOR, RBI COLONY, E-2 SECTOR

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line Maintenance work

Area: Bhairopur, Audi Showroom, And Nearest Area Are Affected.

Time: 10:30 to 14:30

Reason: Feeder Interconnection ( Conductor Stringing Work ) Partially

Area: Ambika Grah Nirman Colony, Mg Hectore Show Room, Bhojpur Trysquare And Nearest Area Are Affected .

Time: 10:30 to 14:30

Reason: Feeder Interconnection ( Conductor Stringing Work ) Partially

Area: Harijan Col.Indra Nagar,Behta Gaon,Sadhu Vasvani College,H-Ward,Community Hall,G-Ward,F-Ward MPEB Campus.Arogaya Kendra

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Covered conductor staring under SSTD work

Read Also
Bhopal News: 32-Year-Old Woman Raped By Husband’s Kin, Case Registered
article-image

Follow us on