Bhopal Power Cut June 3: Power To Remain Disrupted In Firdos Nagar, Bafna Colony, Shri Nagar, Green Park Colony & More. Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced scheduled power outages in various parts of Bhopal due to metro construction work, line shifting and maintenance activities. Residents in the affected areas are advised to plan accordingly.
Areas & Timings:
Area: Firdos Nagar, Shitla Nagar, Nishatpura, Shri Nagar, Shardar Nagar, Nariyal Kheda
Time: 10:00 AM to 03:00 PM
Reason: Metro Construction Work
Area: Berasia Road, Bafna Colony, Green Park Colony, Hanuman Mandir Teela, Nagar Nigam Colony, Congress Nagar
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work
Area: PGBT Road, Gautam Nagar, Shital Nagar, PGBT College Road, Sant Kaver Ram Colony
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work
Area: Hanuman Mandir Teela, Gangour Ki Bawadi, Old Naka Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid Area
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work
Area: Sindhi Colony, Putlighar, Islami Gate, Bajaria, Shahjahanabad, Galla Bazar, Katre Clinic Area, Adarsh Hospital, Shahjahanabad Post Office, Tanga Stand
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work
Area: MP Agro, Putlighar, Fakhruddin Masjid Area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar, Vasundhara Colony, Teelajamalpura, P&T Colony, Housing Board Teela
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work
Area: Bhopal Talkies Chauraha, Model Ground Petrol Pump Area, Masjid Abu Bakar, Bagh Munshi Hussain, Thana Area, Bhopal Plaza
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work
Area: Salim Chowk, Old Sindhi Colony, Sindhi Colony Chauraha, Nagar Nigam Colony, Quazi Camp
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work
Area: Dr Ajwani Hospital Area, Paliwal Nursing Home Area, Bank Street (Berasia Road), Hotel Anjora, Hamidia Road
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work
Area: Abbas Nagar, RKDF Abbas Nagar, Abbas Nagar Masjid Area
Time: 10:00 AM to 02:00 PM
Reason: Metro Construction Work
Area: Panchwati Phase-I & II, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Moti Lal Nagar, Krishna Colony, Vyanjan Dhaba Area, Nabi Bagh Police Station Area
Time: 09:00 AM to 04:00 PM
Reason: NHAI Line Shifting Work
Area: 1100 Government Quarters, Banskhedi JJ Cluster, Jenam Shree Hospital Area, PC Sharma Quarters, Baghira Apartment and nearby localities
Time: 10:00 AM to 01:00 PM
Reason: Line Shifting Work