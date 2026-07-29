 Bhopal Power Cut July 30: Power To Remain Disrupted In Shastri Nagar Murti, Nishatpura, Green Park Colony & More; Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut July 30: Power To Remain Disrupted In Shastri Nagar Murti, Nishatpura, Green Park Colony & More; Check Full List

Bhopal Power Cut July 30: Power To Remain Disrupted In Shastri Nagar Murti, Nishatpura, Green Park Colony & More; Check Full List

Power supply will remain disrupted across several parts of Bhopal on Wednesday due to line maintenance, tree-cutting, pole erection, DTR structure installation, safety work and Metro construction. The outages, scheduled between 9 am and 4 pm, will affect multiple residential colonies and nearby areas across the city.

FPJ Web DeskUpdated: Wednesday, July 29, 2026, 08:06 PM IST
Bhopal Power Cut July 30: Power To Remain Disrupted In Shastri Nagar Murti, Nishatpura, Green Park Colony & More; Check Full List
Bhopal Power Cut July 30: Power To Remain Disrupted In Shastri Nagar Murti, Nishatpura, Green Park Colony & More; Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in parts of Bhopal will face scheduled power cuts on Wednesday, July 22, due to DTR maintenance and line maintenance work being carried out by the electricity department.

Areas & Timings:

Areas: Shastri Nagar Murti, EWS Quarters, Saraswati Nagar, Kaliasot Colony, BMC OH Tank, LIG/MIG Junior Blocks, Saraswati Nagar, Jhulelal Mandir, Pipleshwar Mandir, H-Type 228 Quarters, P&T Petrol Pump, Old 228 Quarters, Gomantika Parisar, PWD 12 Shed & Chowkidar Quarters, 20 & 21 Line Government Quarters, Jawahar Chowk Hanuman Mandir, Sharma Bhojnalaya Line.
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Reason: Line maintenance work.

Areas: Rajat Golden Nest, Sagar Golden Palm, AB Smart City, James Public School, Global Park City.
Time: 9:00 am to 2:00 pm
Reason: Line maintenance and tree-cutting work.

Areas: Rudraksh, Shiva Spring, Shiva Royal Park Colony and nearby areas.
Time: 10:00 am to 2:30 pm
Reason: Pole erection and conductor work.

Areas: Prem Motors, IPS School, Sheetal Heights, Sai Park Nagar, Nirmal Estate, Excel Estate, Fortune Soumya Heritage, Jharneshwar, Madhuvan Vihar, 11 Mile, Deep Mohini, Dream Land Colony and nearby areas.
Time: 11:00 am to 2:00 pm
Reason: Additional DTR DP structure erection work.

Areas: Ratanpur Road, Narela Hanumant and nearby areas.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: 33 KV HT NSC Graces Gold Resort under O&M Division, Bhopal (partial safety work).

Areas: Firdos Nagar, Sheetla Nagar, Nishatpura, Shri Nagar, Sharda Nagar, Nariyal Kheda.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Metro construction work.

Areas: PGBT Road, Gautam Nagar, Firdos Nagar, Sheetal Nagar, PGBT College Road, Sant Kaver Ram Colony.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Metro construction work.

Read Also
Villagers Stage Symbolic Funeral Of MP Energy Minister Pradyuman Singh Tomar Over Power Cuts In...
Villagers Stage Symbolic Funeral Of MP Energy Minister Pradyuman Singh Tomar Over Power Cuts In...

Areas: Hanuman Mandir Teela, Gangour Ki Bawadi, Old Naka Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Metro construction work.

Areas: Berasia Road, Bafna Colony, Green Park Colony, Hanuman Mandir, Teela, Nagar Nigam Colony, Congress Nagar.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Metro construction work.

Areas: MP Agro, Putlighar, Fakhruddin Masjid area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar, Vasundhara Colony, Teelajamalpura, P&T Colony, Housing Board Teela.
Time: 10:00 am to 1:00 pm
Reason: Metro construction work.

Areas: Salim Chowk, Old Sindhi Colony, Sindhi Colony Chauraha, Nagar Nigam Colony, Quazi Camp.
Time: 10:00 am to 1:00 pm
Reason: Metro construction work.

Read Also
State Government Writes Letter To Union Government For Revision Of Moong Procurement Target Of...
State Government Writes Letter To Union Government For Revision Of Moong Procurement Target Of...

Follow us on
Add FPJ As a
Trusted Source