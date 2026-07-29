Bhopal Power Cut July 30: Power To Remain Disrupted In Shastri Nagar Murti, Nishatpura, Green Park Colony & More; Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in parts of Bhopal will face scheduled power cuts on Wednesday, July 22, due to DTR maintenance and line maintenance work being carried out by the electricity department.

Areas & Timings:

Areas: Shastri Nagar Murti, EWS Quarters, Saraswati Nagar, Kaliasot Colony, BMC OH Tank, LIG/MIG Junior Blocks, Saraswati Nagar, Jhulelal Mandir, Pipleshwar Mandir, H-Type 228 Quarters, P&T Petrol Pump, Old 228 Quarters, Gomantika Parisar, PWD 12 Shed & Chowkidar Quarters, 20 & 21 Line Government Quarters, Jawahar Chowk Hanuman Mandir, Sharma Bhojnalaya Line.

Time: 10:00 am to 2:00 pm

Reason: Line maintenance work.

Areas: Rajat Golden Nest, Sagar Golden Palm, AB Smart City, James Public School, Global Park City.

Time: 9:00 am to 2:00 pm

Reason: Line maintenance and tree-cutting work.

Areas: Rudraksh, Shiva Spring, Shiva Royal Park Colony and nearby areas.

Time: 10:00 am to 2:30 pm

Reason: Pole erection and conductor work.

Areas: Prem Motors, IPS School, Sheetal Heights, Sai Park Nagar, Nirmal Estate, Excel Estate, Fortune Soumya Heritage, Jharneshwar, Madhuvan Vihar, 11 Mile, Deep Mohini, Dream Land Colony and nearby areas.

Time: 11:00 am to 2:00 pm

Reason: Additional DTR DP structure erection work.

Areas: Ratanpur Road, Narela Hanumant and nearby areas.

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Reason: 33 KV HT NSC Graces Gold Resort under O&M Division, Bhopal (partial safety work).

Areas: Firdos Nagar, Sheetla Nagar, Nishatpura, Shri Nagar, Sharda Nagar, Nariyal Kheda.

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Reason: Metro construction work.

Areas: PGBT Road, Gautam Nagar, Firdos Nagar, Sheetal Nagar, PGBT College Road, Sant Kaver Ram Colony.

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Reason: Metro construction work.

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Areas: Hanuman Mandir Teela, Gangour Ki Bawadi, Old Naka Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid.

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Reason: Metro construction work.

Areas: Berasia Road, Bafna Colony, Green Park Colony, Hanuman Mandir, Teela, Nagar Nigam Colony, Congress Nagar.

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Reason: Metro construction work.

Areas: MP Agro, Putlighar, Fakhruddin Masjid area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar, Vasundhara Colony, Teelajamalpura, P&T Colony, Housing Board Teela.

Time: 10:00 am to 1:00 pm

Reason: Metro construction work.

Areas: Salim Chowk, Old Sindhi Colony, Sindhi Colony Chauraha, Nagar Nigam Colony, Quazi Camp.

Time: 10:00 am to 1:00 pm

Reason: Metro construction work.