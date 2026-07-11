Bhopal Power Cut July 12: Power To Remain Disrupted In Subhash Nagar, MP MLA Quarters & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several parts of Bhopal will face scheduled power cuts on Sunday, July 12, due to conductor augmentation, pole erection and line maintenance work being carried out by the electricity department.
Power supply will remain affected for different durations depending on the area.
The details are as follows:
Area: Holy Faith International Govindpura, Abhishek Industries and Transcore Technologies
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)
Area: Akansha Sales Promoters, Akansha Sales Promoters Sector-H and Manjeet Fabricators, 35-A, Sector-H Industrial Area, Govindpura
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)
Area: Subhash Nagar, Ekta Puri, Semra Gate, Kailash Nagar, Dadabhai Bawdi and Durga Nagar
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)
Area: Saubhagya Nagar
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)
Area: Shree Kushal Fabricators, Dristi Off-Set Pvt. Ltd., Fitwell Fasteners, Seema Enterprises, KCS Engineering Works, Jeevan Motors Pvt. Ltd. and Lee Vedla Industrial Corp.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)
Area: Subhash Colony A, B and C Sector
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)
Area: Sundar Nagar
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)
Area: Bank Street Zone-2, Smriti Hotel, Raja Parisar, KK Plaza, Nirmal Nursing Home, Doon Motors, Alankar Complex, Manjit Arcade, ICICI, BSNL Office, Pethiya and State Bank of Indore area
Time: 7:30 AM to 10:30 AM
Reason: Pole Erection Work
Area: MP MLA Quarters, Jawahar Chowk, North TT Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshani and Dashara Maidan
Time: 7:00 AM to 9:00 AM
Reason: Line Maintenance Work
Area: Doctor Quarters, Saidiya School, Central Library, Itwara Road, Itwara Transport, Azad Market, Lalwani Press Road, Masjid Shakoor Khan and Guliyadai Road
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: SSTD Conductor Augmentation Work
Area: Chintaman Road, Mahal Tabbamiyan, Chowk Bazar and Jama Masjid
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: SSTD Conductor Augmentation Work
Residents living in these areas are advised to plan their day accordingly and complete important work before the scheduled power shutdown.
Electricity supply is expected to return once the maintenance work is completed.