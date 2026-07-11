Bhopal Power Cut July 12: Power To Remain Disrupted In Subhash Nagar, MP MLA Quarters & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several parts of Bhopal will face scheduled power cuts on Sunday, July 12, due to conductor augmentation, pole erection and line maintenance work being carried out by the electricity department.

Power supply will remain affected for different durations depending on the area.

The details are as follows:

Area: Holy Faith International Govindpura, Abhishek Industries and Transcore Technologies

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)

Area: Akansha Sales Promoters, Akansha Sales Promoters Sector-H and Manjeet Fabricators, 35-A, Sector-H Industrial Area, Govindpura

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)

Area: Subhash Nagar, Ekta Puri, Semra Gate, Kailash Nagar, Dadabhai Bawdi and Durga Nagar

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)

Area: Saubhagya Nagar

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)

Area: Shree Kushal Fabricators, Dristi Off-Set Pvt. Ltd., Fitwell Fasteners, Seema Enterprises, KCS Engineering Works, Jeevan Motors Pvt. Ltd. and Lee Vedla Industrial Corp.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)

Area: Subhash Colony A, B and C Sector

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)

Area: Sundar Nagar

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: 2 Conductor Augmentation Work (SSTD)

Area: Bank Street Zone-2, Smriti Hotel, Raja Parisar, KK Plaza, Nirmal Nursing Home, Doon Motors, Alankar Complex, Manjit Arcade, ICICI, BSNL Office, Pethiya and State Bank of Indore area

Time: 7:30 AM to 10:30 AM

Reason: Pole Erection Work

Area: MP MLA Quarters, Jawahar Chowk, North TT Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshani and Dashara Maidan

Time: 7:00 AM to 9:00 AM

Reason: Line Maintenance Work

Area: Doctor Quarters, Saidiya School, Central Library, Itwara Road, Itwara Transport, Azad Market, Lalwani Press Road, Masjid Shakoor Khan and Guliyadai Road

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: SSTD Conductor Augmentation Work

Area: Chintaman Road, Mahal Tabbamiyan, Chowk Bazar and Jama Masjid

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: SSTD Conductor Augmentation Work

Residents living in these areas are advised to plan their day accordingly and complete important work before the scheduled power shutdown.

Electricity supply is expected to return once the maintenance work is completed.