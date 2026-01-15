 Bhopal Power Cut January 16: Power Supply Will Be Affected In Manipuram, Jawahar Chowk, North TT Nagar & More Check Full List
Bhopal Power Cut January 16: Power Supply Will Be Affected In Manipuram, Jawahar Chowk, North TT Nagar & More Check Full List

Several areas of Bhopal will face power cuts on January 16 due to departmental maintenance work. The outage will affect localities including Manipuram, Jawahar Chowk, North TT Nagar and nearby areas at different times between 10 am and 4 pm. Residents have been advised to plan accordingly.

Staff ReporterUpdated: Thursday, January 15, 2026, 07:23 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut January 9: Power Supply Will Be Affected In Lal Pared Ground, Ratnagiri, Bhojpur Crossroads & More Check Full List |

Bhopal (Madhya Pradesh): The power supply will remain affected in several parts of Bhopal on January 16 due to departmental work, officials said. Residents in the listed areas are advised to plan their day accordingly.

Area: Manipuram, Amrapali Parisar, Chinar Woodland, Vinayak Enterprises, Asoka Nirman Society, and Janki Nagar.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Thane Civic Elections 2026: 99-Year-Old Former Teacher Leela Kshrotri Casts Vote, Inspires Citizens
Enforcement Directorate Attaches ₹35.22 Crore Assets In Suumaya Group Money Laundering Case
BMC Elections 2026 Poll of Polls Results: 5 Pollsters Predict Mahayuti Victory In Mumbai, BJP-Shinde's Sena To Lead Civic Body
Punjab Police Bust Major Drug Racket In Amritsar, Seize 40 Kg Heroin; 4 Arrested In Smuggling Case
Area: MP MLA Qtrs, Jawahar Chouk, North TT Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshani, Dashara Maidan

Time: 8:30 to 11:30

Reason: Departmental work

Area: Holy Faith International G'pura BPL, Abhishek Ind BPL, Transcore Technologies.

Time: 10:00 to 17:00

Reason: Departmental work

Area: Sunmark, Govindpura Bhopal; Vikram Engineers, Akshay Industries, Govindpura; G.R. Moulding, Bhopal; Rashee Control Equipment Pvt. Ltd.; Sainath Enterprises,

Time: 10:00 to 17:00

Reason: Departmental work

Area: Asharam Chauraha, Gandhinagar Market, Arjun Ward, Pratap Ward, Dental College, Parnkuti, Aaramill, and Dhakad Chauraha.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Purvanchal Ph-I, Rishi Puram Ph-II , Vaibhav Vihar, Koushallya Nagar, Deep Nagar, Surbhi Mohini Adharsila Essarg Extension, Khambra Mandir, Ajay Height, Rajiv Palace

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Tagore Nagar, Indraaa nagar, Deep mohini, Gopal Nagar, Chapati Kendra, Jan Sahyog Colony, Sukh Sagar Phase-3,

Time: 11:00 to 13:00

Reason: Departmental work

