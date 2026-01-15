Bhopal Power Cut January 16: Power Supply Will Be Affected In Manipuram, Jawahar Chowk, North TT Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The power supply will remain affected in several parts of Bhopal on January 16 due to departmental work, officials said. Residents in the listed areas are advised to plan their day accordingly.
Area: Manipuram, Amrapali Parisar, Chinar Woodland, Vinayak Enterprises, Asoka Nirman Society, and Janki Nagar.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Area: MP MLA Qtrs, Jawahar Chouk, North TT Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshani, Dashara Maidan
Time: 8:30 to 11:30
Reason: Departmental work
Area: Holy Faith International G'pura BPL, Abhishek Ind BPL, Transcore Technologies.
Time: 10:00 to 17:00
Reason: Departmental work
Area: Sunmark, Govindpura Bhopal; Vikram Engineers, Akshay Industries, Govindpura; G.R. Moulding, Bhopal; Rashee Control Equipment Pvt. Ltd.; Sainath Enterprises,
Time: 10:00 to 17:00
Reason: Departmental work
Area: Asharam Chauraha, Gandhinagar Market, Arjun Ward, Pratap Ward, Dental College, Parnkuti, Aaramill, and Dhakad Chauraha.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Purvanchal Ph-I, Rishi Puram Ph-II , Vaibhav Vihar, Koushallya Nagar, Deep Nagar, Surbhi Mohini Adharsila Essarg Extension, Khambra Mandir, Ajay Height, Rajiv Palace
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Tagore Nagar, Indraaa nagar, Deep mohini, Gopal Nagar, Chapati Kendra, Jan Sahyog Colony, Sukh Sagar Phase-3,
Time: 11:00 to 13:00
Reason: Departmental work