 Bhopal Power Cut February 26: Power To Remain Disrupted In Sanjay Nagar, Idgah Hills, Indra Nagar & More; Check Full List
Bhopal residents will face planned power outages on Thursday, February 26, 2026, due to maintenance and infrastructure upgrade work by the electricity department. Officials said the temporary cuts are aimed at strengthening the power supply system and ensuring safer, improved service.

Staff ReporterUpdated: Wednesday, February 25, 2026, 07:55 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal will face planned power cuts on Thursday, February 26, 2026, due to scheduled maintenance and upgrade work by the electricity department. The outages will take place in different areas at different times during the day.

Officials said the power cuts are necessary to improve the power supply system and ensure safer and better service in the future.

Area: Tirupati Abhinav Homes, Girnaar Valley

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI road shifting work

Area: Deepmohani Colony, nearest area

Time: 14:00 to 17:30

Reason: A 5% supervision scheme partially jumps open/close work.

Area: Rajpal Toyota, Ranjeet Golden Oak, Power Honda, Vasundhara Garden, and nearby areas.

Time: 10:00 to 17:00

Reason: Metro Construction Work.

Area: Lake Parel Garden, Aditya Avenue, Garden State, Col Corner, Suvidh Vihar. suraj nagar Manan hospital

Time: 13:00 to 16:00

Reason: 5% Supervision Construction 33/11 kv line shifting work

Area: Parnkuti parisar, Hotel golden lake , Pipalner School , Sagar Public School, High tech City Prakash School

Time: 13:00 to 16:00

Reason: 5% Supervision Construction 33/11 kv line shifting work

Area: MP Agro Putlighar, Fakhruddin Masjid Area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar, Vasundhara Col. Teelajamalpura, P&T Colony, Housing Board Teela.

Time: 12:00 to 14:00

Reason: DTR Augmentation Work

Area: Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School, Prabhu Nagar, Niyamat Pura.

Time: 11:00 to 16:00

Reason: 5% supervision of construction of a 33/11 kv line shifting work

Area: Mika, Purani Vidhan Sabha, PHQ, MVM College, Police Control Room, People's Hospital, and nearest areas.

Time: 10:00 to 15:00

Reason: Covered conductor under SSTD work

Area: Kala Parishad, Roshanpura, NCC, IDBI Bank, Raj Bhawan.

Time: 10:00 to 15:00

Reason: Covered conductor under SSTD work

