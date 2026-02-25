Bhopal Power Cut February 26: Power To Remain Disrupted In Sanjay Nagar, Idgah Hills, Indra Nagar & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal will face planned power cuts on Thursday, February 26, 2026, due to scheduled maintenance and upgrade work by the electricity department. The outages will take place in different areas at different times during the day.
Officials said the power cuts are necessary to improve the power supply system and ensure safer and better service in the future.
Check out the list
Area: Tirupati Abhinav Homes, Girnaar Valley
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI road shifting work
Area: Deepmohani Colony, nearest area
Time: 14:00 to 17:30
Reason: A 5% supervision scheme partially jumps open/close work.
Area: Rajpal Toyota, Ranjeet Golden Oak, Power Honda, Vasundhara Garden, and nearby areas.
Time: 10:00 to 17:00
Reason: Metro Construction Work.
Area: Lake Parel Garden, Aditya Avenue, Garden State, Col Corner, Suvidh Vihar. suraj nagar Manan hospital
Time: 13:00 to 16:00
Reason: 5% Supervision Construction 33/11 kv line shifting work
Area: Parnkuti parisar, Hotel golden lake , Pipalner School , Sagar Public School, High tech City Prakash School
Time: 13:00 to 16:00
Reason: 5% Supervision Construction 33/11 kv line shifting work
Area: MP Agro Putlighar, Fakhruddin Masjid Area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar, Vasundhara Col. Teelajamalpura, P&T Colony, Housing Board Teela.
Time: 12:00 to 14:00
Reason: DTR Augmentation Work
Area: Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School, Prabhu Nagar, Niyamat Pura.
Time: 11:00 to 16:00
Reason: 5% supervision of construction of a 33/11 kv line shifting work
Area: Mika, Purani Vidhan Sabha, PHQ, MVM College, Police Control Room, People's Hospital, and nearest areas.
Time: 10:00 to 15:00
Reason: Covered conductor under SSTD work
Area: Kala Parishad, Roshanpura, NCC, IDBI Bank, Raj Bhawan.
Time: 10:00 to 15:00
Reason: Covered conductor under SSTD work