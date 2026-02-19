 Bhopal Power Cut February 20: Power To Remain Disrupted In New Kohe Fiza, North TT Nagar, Jawahar Chouk & More Check Full List
Bhopal Power Cut February 20: Power To Remain Disrupted In New Kohe Fiza, North TT Nagar, Jawahar Chouk & More Check Full List

Power supply will be disrupted across several areas of Bhopal on February 20, 2026, due to maintenance, line repairs, conductor stringing, and infrastructure upgrades. Outages will occur between 10 am and 5 pm in phases for works under SSTD, RDSS, NHIA, PWD, and routine maintenance. Residents should plan accordingly.

Staff ReporterUpdated: Thursday, February 19, 2026, 07:32 PM IST
Bhopal Power Cut February 20: Power To Remain Disrupted In New Kohe Fiza, North TT Nagar, Jawahar Chouk & More. Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will be temporarily disrupted in many parts of the city on February 20, 2026, due to maintenance and development work by the electricity department.

Check out the timings:

Area: Palasi village, Badwai village, Elexer Green, Nice Space Colony, Rajnagar palasi, ETC, .

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI Line Shifting work

Area: New Kohe Fiza, Sanskriti

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI Line Shifting work

Area: Akshay hospital, Rishi Nagar Bungalows, SIB Quarter I & II , Rishi nagar JJ , (B, C, D, & E TYPE QTRS CHAR IMLI), Ravishankar nagar

Time: 11:00 to 16:00

Reason: Covered conductor work Under SSTD

Area: MP MLA Qtrs, Jawahar Chouk, North TT Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshani, Dashara Maidan

Time: 13:30 to 16:00

Reason: Metro Construction work Under CSD

