Bhopal Power Cut February 20: Power To Remain Disrupted In New Kohe Fiza, North TT Nagar, Jawahar Chouk & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will be temporarily disrupted in many parts of the city on February 20, 2026, due to maintenance and development work by the electricity department.
Check out the timings:
Area: Palasi village, Badwai village, Elexer Green, Nice Space Colony, Rajnagar palasi, ETC, .
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI Line Shifting work
Area: New Kohe Fiza, Sanskriti
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI Line Shifting work
Area: Akshay hospital, Rishi Nagar Bungalows, SIB Quarter I & II , Rishi nagar JJ , (B, C, D, & E TYPE QTRS CHAR IMLI), Ravishankar nagar
Time: 11:00 to 16:00
Reason: Covered conductor work Under SSTD
Area: MP MLA Qtrs, Jawahar Chouk, North TT Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshani, Dashara Maidan
Time: 13:30 to 16:00
Reason: Metro Construction work Under CSD