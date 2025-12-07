Bhopal Power Cut December 8: Power To Remain Disrupted In Shabri Nagar, Patel Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several areas of Bhopal will face power cuts on December 8, 2025, due to departmental work.
The electricity department has released a list of colonies where the supply will remain off for a few hours.
People living in these areas are advised to plan their day accordingly.
Areas: Jai Krishna Ed. So. Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri nagar, Pipaliya baz kha, Vijay nagar, Patel Nagar, Shukla Farm House, vijay market, Bihari Basti ETC.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Police wireless,Police houseing,Paryatan bhawan,Sahayadri colony,23 rd &25th Batalian,Vissarjan Ghat and nearest area.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Polish wireless,Police Housing,paryatan bhawan,Akruti gardan,Karunadham,Gomti colony,Bhadbhada Bridge.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Shivika, Minal Enclave,Fortune , Aykar, Nav Door Sanchar,Vinayak Parisar,Dana Pani, Ansal Pradhan,Akansha Enclave.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: HT Maa Hinglaj,Altratec RMC Plant,Deepdi,Samardha Toll,Signature9,Rhythm Park Colony, Bangur Cement Plant, Deepdi Tiraha & Near Area
Time: 10:00 to 15:30
Reason: Departmental work