 Bhopal Power Cut December 8: Power To Remain Disrupted In Shabri Nagar, Patel Nagar & More Check Full List
Residents in several areas of Bhopal will face power cuts on December 8, 2025, due to departmental work. The electricity department has released a list of colonies where supply will remain off for a few hours. Residents are requested to take necessary precautions and stay prepared for the scheduled outages.

Updated: Sunday, December 07, 2025, 09:30 PM IST
The electricity department has released a list of colonies where the supply will remain off for a few hours.

People living in these areas are advised to plan their day accordingly.

Areas: Jai Krishna Ed. So. Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri nagar, Pipaliya baz kha, Vijay nagar, Patel Nagar, Shukla Farm House, vijay market, Bihari Basti ETC.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Areas: Police wireless,Police houseing,Paryatan bhawan,Sahayadri colony,23 rd &25th Batalian,Vissarjan Ghat and nearest area.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Areas: Polish wireless,Police Housing,paryatan bhawan,Akruti gardan,Karunadham,Gomti colony,Bhadbhada Bridge.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Areas: Shivika, Minal Enclave,Fortune , Aykar, Nav Door Sanchar,Vinayak Parisar,Dana Pani, Ansal Pradhan,Akansha Enclave.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Areas: HT Maa Hinglaj,Altratec RMC Plant,Deepdi,Samardha Toll,Signature9,Rhythm Park Colony, Bangur Cement Plant, Deepdi Tiraha & Near Area

Time: 10:00 to 15:30

Reason: Departmental work

