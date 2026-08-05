Bhopal Power Cut August 6: Power To Remain Disrupted In Durga Nagar Colony, Rajendra Nagar, RK Parisar Colony, Reliable Colony & More; Check Full List

Bhopal Power Cut August 6: Power To Remain Disrupted In Durga Nagar Colony, Rajendra Nagar, RK Parisar Colony, Reliable Colony & More; Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several parts of Bhopal will face scheduled power cuts on Thursday, August 6, due to departmental maintenance work being carried out by the electricity department. Power supply will remain affected in the following areas: Area: Semra, Khejda, Bhanpur, Kolua, Damkheda, Khushipura and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Chandbad Hinotiya, Vijay Nagar, Patel Ki Chai, Durga Nagar Colony, Semra, Gas Rahat Hospital and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Chandbad, Bajariya, Vijay Hotel, BES Colony, Kishor Talkies, State Bank and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Rajendra Nagar, Karariya, Harsiddhi Campus, Bal Bharti School and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Semra Road and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Tulsi Vihar, Vallabh Nagar, Luv-Kush Nagar, Somya Vihar, Rachna Vihar, Avantika Crystal Campus, Kanchan Nagar, Aashtha Vihar, Sarthak Height, Tulsi Vihar-2, Regal Nest, Sarla Homes, Samriddhi Desire and nearby areas

Time: 9:00 AM to 2:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: RK Parisar Colony, Varun Nagar, Swagat Bungalow and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Reliable Colony, Pipalner and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Residents in the affected localities are advised to plan their day accordingly and complete essential work before the scheduled shutdown. Electricity supply is expected to be restored after the maintenance work is completed. Read Also BRICS Culture Meet 2026 Begins In Bhopal; Dal Bafla, Nimona Featured In Traditional Menu For...