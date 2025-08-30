Bhopal Power Cut August 31: Power To Remain Disrupted In Fakhirpura, Azad Market, Gandhinagar Market; Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Electricity Department has announced a scheduled power cut in different parts of Bhopal on August 29, 2025, due to departmental work.
Residents in various colonies across Chawni Road and Fakhirpura expect power cuts during the specified hours.
The supply will remain shut in the following areas:
(North)
Area: Chawni Road, Masjid Badjodiyan, Fakhirpura, Thana Manglwara, Azad Market, Galla bazar
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Doctor Quarters, Saidiya School,Central Library Itwara Road, Itwara Transport, Azad Market,
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Yadgare Shahajani park, Lady Hospital,
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Asharam Chauraha, Gandhinagar Market, Arjun Ward, Pratap ward, Dental College,
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
(South)
Area: Fish Farm Khatlapora, Police computer, Neelam Park, Bharkhedi, Lily cinema.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Paraspar Colony, Sterling Green View 1, Amltas Ph-1, Herambh Homes, Deepak Society , Reliance Rachna Trade , Aranyawali Housing, Bhumika Parisar, Chatrapati Colony, Sagar Gardan
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
(Kolar)
Area: Sulabh Complex, Alok Dham, Nirmala Devi Gate, Amra Vihar, CHC Kolar, DK Honey Homes,
Time: 11:00 am to 13:00
Reason: Departmental work