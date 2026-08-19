Bhopal Power Cut August 20: Power To Remain Disrupted In Panchwati Phase-I & II, Shiv Nagar, Nawab Colony, Nehru Nagar & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several parts of Bhopal will face scheduled power cuts on Thursday, August 20, due to departmental work being carried out by the electricity department.
Power supply will remain affected in the following areas:
Area: Devki Nagar, Karond, Panchwati Phase-I & II, Bersiya Road, Krishi Anusandhan Colony and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Shiv Nagar, Sulabh Complex, Ratnagiri, Police Chowki, Sahkari Parisar, Kalpana Nagar, Sonagiri A & C Sector, Balaji Hospital, Aaradhan Hospital, Sachin Mamta Hospital and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Nawab Colony, Dal Mill, Chhola, Chhola Dussehra Ground, Shiv Nagar Phase I, II, III & IV, Hindustan Petroleum, FCI Godam and nearby areas
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Shankar Nagar, Kalyan Nagar, Shiv Nagar and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Shiv Nagar, Udiya Basti and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Chandbadi, Shiv Shakti Nagar, Prem Nagar and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Timber Market, Chhola Dussehra Maidan, Chhola Mandir and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Kaichi Chhola, Satya Gyan Colony, Nav Jeevan Colony and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Kalyan Nagar and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Jai Krishna Education Society, Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri Nagar, Pipaliya Baz Khan, Vijay Nagar, Patel Nagar, Shukla Farm House, Vijay Market, Bihari Basti and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Irani Basti, Bhanpur, Bhanpur Square, Atal Nehru Nagar, Geeta Nagar, Leeladhar Colony, Samta Nagar, Kutir Nagar and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: MPEB Colony K-Fiza, Housing Board K-Fiza, BDA K-Fiza, Akansha Complex, Dena Bank, Amit Medico, Maruti Showroom, Idgah Filter Plant, VIP Guest House and nearby areas
Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Book Depot and nearby areas
Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Pipalner and nearby areas
Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Kamla Nagar, Nehru Nagar, Kotra Sultanabad and nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Amrawad Khurd village, Girnar Colony, Malhotra College, Girnar Hills, Galaxy and nearby areas
Time: 10:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental work
Residents in the affected localities are advised to plan their day accordingly and complete essential work before the scheduled shutdown. Electricity supply is expected to be restored after the departmental work is completed.