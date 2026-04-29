Bhopal Power Cut April 30: Power To Remain Disrupted In Pushpa Nagar, Khudaganj, Rohit Nagar & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): There will be power cuts in many areas on April 30, 2026 due to line maintenance and repair work. Residents may face an electricity disruption for a few hours.
Check out the timings:
Area: Pushpa Nagar, LIG Quarter, Kabristan, 80 Feet Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu ka Bagh, Mahamai ka Bagh, Petrol Pump, etc.
Time: 08:00 to 14:00
Reason: Stringing work
Area: Palasi Village, Badwai village, Elexer green, Nice Space Colony, Rajnagar Palasi, etc.
Time: 08:00 to 14:00
Reason: NHAI line shifting
Area: Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony. Comfort Height Colony, Badwai Village, Nice space colony, New Kohefiza, Inox colony
Time: 08:00 to 14:00
Reason: NHAI line-shifting work
Area: New Kohefiza colony, etc.
Time: 08:00 to 14:00
Reason: NHAI line-shifting work
Area: Gas Rahat, Maulana Azad Hospital, Main Road, etc.
Time: 08:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Sakshi Dhaba, Khudaganj, Mendora, Kerva Kothi and all nearest areas.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Rohit Nagar Ph-II, Saphire, Rudraksh Park Colony, Sagar Public School, Akriti Enclave, World Way School, Shubhalya Vihar
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Gazali Masjid, Lake View, Rajeev Nagar Lalghati, NRI Colony, Rizwan Bagh, Fiza Farm, Shalimar Nursery (8 no.)
Time: 08:00 to 10:00
Reason: Line maintenance work
Area: Mandakini Colony, Khadim Chouraha, Gurukripa Tower, Janki Residency, Fortune State, Western Hotel and the nearest area.
Time: 09:00 to 10:00
Reason: Line Maintenance work
Area: Nagar Nigam Barrai, Kasturi Homes, Katara Thana, CM Rise School, and nearest area.
Time: 10:00 to 13:00
Reason: Line maintenance work