 Bhopal Power Cut April 30: Power To Remain Disrupted In Pushpa Nagar, Khudaganj, Rohit Nagar & More; Check Full List
Power cuts will affect several parts of Bhopal on April 30 due to maintenance work. Electricity will remain off between 10 AM and 5 PM in different areas, including Pushpa Nagar, Khudaganj, Rohit Nagar and many more. Residents are advised to plan ahead, as supply will be disrupted for a few hours in each locality.

Staff ReporterUpdated: Wednesday, April 29, 2026, 08:26 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): There will be power cuts in many areas on April 30, 2026 due to line maintenance and repair work. Residents may face an electricity disruption for a few hours.

Check out the timings:

Area: Pushpa Nagar, LIG Quarter, Kabristan, 80 Feet Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu ka Bagh, Mahamai ka Bagh, Petrol Pump, etc.

Time: 08:00 to 14:00

Reason: Stringing work

Area: Palasi Village, Badwai village, Elexer green, Nice Space Colony, Rajnagar Palasi, etc.

Time: 08:00 to 14:00

Reason: NHAI line shifting

Area: Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony. Comfort Height Colony, Badwai Village, Nice space colony, New Kohefiza, Inox colony

Time: 08:00 to 14:00

Reason: NHAI line-shifting work

Area: New Kohefiza colony, etc.

Time: 08:00 to 14:00

Reason: NHAI line-shifting work

Area: Gas Rahat, Maulana Azad Hospital, Main Road, etc.

Time: 08:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: Sakshi Dhaba, Khudaganj, Mendora, Kerva Kothi and all nearest areas.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: Rohit Nagar Ph-II, Saphire, Rudraksh Park Colony, Sagar Public School, Akriti Enclave, World Way School, Shubhalya Vihar

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: Gazali Masjid, Lake View, Rajeev Nagar Lalghati, NRI Colony, Rizwan Bagh, Fiza Farm, Shalimar Nursery (8 no.)

Time: 08:00 to 10:00

Reason: Line maintenance work

Area: Mandakini Colony, Khadim Chouraha, Gurukripa Tower, Janki Residency, Fortune State, Western Hotel and the nearest area.

Time: 09:00 to 10:00

Reason: Line Maintenance work

Area: Nagar Nigam Barrai, Kasturi Homes, Katara Thana, CM Rise School, and nearest area.

Time: 10:00 to 13:00

Reason: Line maintenance work

