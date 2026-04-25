Bhopal Power Cut April 26: Power To Remain Disrupted In Govindpura Market, Govind Garden Colony, Arjun Nagar, Ashok Nagar, & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): There will be power cuts in many areas on April 26 due to line maintenance and repair work. Residents may face an electricity disruption for a few hours.
Check out the timings:
Area: Govindpura Market, Govind Garden Colony, Govindpura Main Market
Time: 10:00 to 17:00
Reason: covered conductor stringing work on Mono pole under SSTD
Area: New Subhasha Nagar, Arjun Nagar, Varenyam Motor, Ashok Nagar, Chambal Colony, Shalimar Complex, Asoka Enclave, Yalgar Press, Baghdilkusha, Pull Bogda, etc.
Time: 10:00 to 17:00
covered conductor stringing work on Mono pole under SSTD
Area: old PHQ, Rustam Parisar
Time: 7:00 to 12:00
Line Maintenance work