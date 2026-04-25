 Bhopal Power Cut April 26: Power To Remain Disrupted In Govindpura Market, Govind Garden Colony, Arjun Nagar, Ashok Nagar, & More; Check Full List
HomeBhopalBhopal Power Cut April 26: Power To Remain Disrupted In Govindpura Market, Govind Garden Colony, Arjun Nagar, Ashok Nagar, & More; Check Full List

Bhopal Power Cut April 26: Power To Remain Disrupted In Govindpura Market, Govind Garden Colony, Arjun Nagar, Ashok Nagar, & More; Check Full List

Power cuts will affect several parts of Bhopal on April 26 due to maintenance work. Electricity will remain off between 10 AM and 5 PM in different areas, including Bhanpur, Choonabhatti, Saket Nagar and Danish Kunj. Residents are advised to plan ahead as supply will be disrupted for a few hours in each locality.

FPJ Web DeskUpdated: Saturday, April 25, 2026, 09:48 PM IST
Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): There will be power cuts in many areas on April 26 due to line maintenance and repair work. Residents may face an electricity disruption for a few hours.

Check out the timings:

Area: Govindpura Market, Govind Garden Colony, Govindpura Main Market

Time: 10:00 to 17:00

Reason: covered conductor stringing work on Mono pole under SSTD

Area: New Subhasha Nagar, Arjun Nagar, Varenyam Motor, Ashok Nagar, Chambal Colony, Shalimar Complex, Asoka Enclave, Yalgar Press, Baghdilkusha, Pull Bogda, etc.

Time: 10:00 to 17:00

covered conductor stringing work on Mono pole under SSTD

Area: old PHQ, Rustam Parisar

Time: 7:00 to 12:00

Line Maintenance work

