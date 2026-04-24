 Bhopal Power Cut April 25: Power To Remain Disrupted In Janta Nagar, Vishvakarma Nagar, Berasiya & More; Check Full List
HomeBhopalBhopal Power Cut April 25: Power To Remain Disrupted In Janta Nagar, Vishvakarma Nagar, Berasiya & More; Check Full List

Bhopal Power Cut April 25: Power To Remain Disrupted In Janta Nagar, Vishvakarma Nagar, Berasiya & More; Check Full List

Power cuts will affect several parts of Bhopal on April 25 due to maintenance work. Electricity will remain off between 9 AM and 4 PM in different areas, including Bhanpur, Choonabhatti, Saket Nagar and Danish Kunj. Residents are advised to plan ahead as supply will be disrupted for a few hours in each locality.

Staff ReporterUpdated: Friday, April 24, 2026, 10:04 PM IST
Bhopal Power Cut April 25: Power To Remain Disrupted In Janta Nagar, Vishvakarma Nagar, Berasiya & More; Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): There will be power cuts in many areas on April 25 due to line maintenance and repair work. Residents may face electricity disruption for a few hours.

Check out the timings:

Area: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase I and II, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Moti Lal Nagar, Krishna Colony, Vyanjan Dhaba, Thana Nabi Bagh.

Time: 10:00 to 17:00

Reason: NHAI line-shifting work

Area: Vishvakarma Nagar, Janta Quarter, LIG, MIG, Molvi Nagar, Kamla Nagar, Hanif Colony, Aashiyana Colony, Paras Nagar, etc.

Time: 10:00 to 17:00

Reason: Line maintenance work

Area: Ansal Green, D-Mart, Janki Apartment, Fine Avenue, Gehun Kheda, Tehsil Office, Vandana Nagar, St Joseph School, Madhuban Heights, Sai Residency, Near Bhopal

Time: 09:00 to 15:00

Reason: Line maintenance work

Area: Bhopal Talkies Choraha, Model Ground Petrol Pump, Masjid Abubakar Bagh Munshi Husain, Thana Bhopal Plaza Shahajanabad, Noormahal Road, Ashoka Colony.

Time: 08:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: Berasiya Rd, Bafna Col., Green Park Col., Congress Nagar, Peoples Hospital, Chaukse Nagar

Time: 10:00 to 13:00

Reason: Line maintenance work

Area: Amritpuri, Shyamapalli, Gopal Nagar, Nirmal Nagar, Nagarjun, Mayadham, SOS Old, Adhya Habitat, Surbhi Life Space, Deep Mohini Ph-3, Sukh Sagar, Balaji Nagar.

Time: 09:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: 89 Block, 60 Temp PWD Qtrs, Naveen Kanya HS School Campus, 95 96 99 Blocks Tulsinagar, , 85 87 Line, Shops Near Tulsinagar S/s, Tarun Market, 91A 92A Block, Mayur Park, Satya Sai Mandir, Vishal Fitness Planet

Time: 10:30 to 12:30

Reason: Line Maintenance work

Read Also
STF-SIT Arrests 27 In Bishnoi Gang Extortion Cases In MP; Key Operatives Held Including Minor
