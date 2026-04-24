Bhopal Power Cut April 25: Power To Remain Disrupted In Janta Nagar, Vishvakarma Nagar, Berasiya & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): There will be power cuts in many areas on April 25 due to line maintenance and repair work. Residents may face electricity disruption for a few hours.
Check out the timings:
Area: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase I and II, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Moti Lal Nagar, Krishna Colony, Vyanjan Dhaba, Thana Nabi Bagh.
Time: 10:00 to 17:00
Reason: NHAI line-shifting work
Area: Vishvakarma Nagar, Janta Quarter, LIG, MIG, Molvi Nagar, Kamla Nagar, Hanif Colony, Aashiyana Colony, Paras Nagar, etc.
Time: 10:00 to 17:00
Reason: Line maintenance work
Area: Ansal Green, D-Mart, Janki Apartment, Fine Avenue, Gehun Kheda, Tehsil Office, Vandana Nagar, St Joseph School, Madhuban Heights, Sai Residency, Near Bhopal
Time: 09:00 to 15:00
Reason: Line maintenance work
Area: Bhopal Talkies Choraha, Model Ground Petrol Pump, Masjid Abubakar Bagh Munshi Husain, Thana Bhopal Plaza Shahajanabad, Noormahal Road, Ashoka Colony.
Time: 08:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Berasiya Rd, Bafna Col., Green Park Col., Congress Nagar, Peoples Hospital, Chaukse Nagar
Time: 10:00 to 13:00
Reason: Line maintenance work
Area: Amritpuri, Shyamapalli, Gopal Nagar, Nirmal Nagar, Nagarjun, Mayadham, SOS Old, Adhya Habitat, Surbhi Life Space, Deep Mohini Ph-3, Sukh Sagar, Balaji Nagar.
Time: 09:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: 89 Block, 60 Temp PWD Qtrs, Naveen Kanya HS School Campus, 95 96 99 Blocks Tulsinagar, , 85 87 Line, Shops Near Tulsinagar S/s, Tarun Market, 91A 92A Block, Mayur Park, Satya Sai Mandir, Vishal Fitness Planet
Time: 10:30 to 12:30
Reason: Line Maintenance work