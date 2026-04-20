Bhopal Power Cut April 21: Power To Remain Disrupted In Punjabi Bagh, Gurunanak Pura, Aish Bagh & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on April 21, 2026, due to maintenance work and cut point–jumper work under the RDSS project.
The electricity department has advised residents in the affected areas to plan their activities accordingly.
Check out the areas and timings:
Area: Punjabi Bagh, Gurunanak Pura, Surjeet Auto, Om Outo ETC.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: Bagh Farhat Afza, Aish Bagh, Janta Quarter ETC.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line Maintenance work
Area: Old PHQ, Rustam parisar
Time: 07:00 to 12:00
Reason: Metro construction work
Area: Lal Parade and all nearest area
Time: 07:00 to 12:00
Reason: Metro construction work
Area: Fracture hospital, E-3, E-4, E-5, Arera colony, Nalanda school, 10 no. market, Harekrishna market, and nearest area.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Hotel management all nearest area
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Lake Parel Garden,Aditya Avenue,Garden State,Col. Corner,Suvidh Vihar.suraj nagar Manan hospital, Data Colony & Area
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Shirdipuram,Ganpati Enclave,Signature Crown, Bhumika Residency, Fine Enclave,Mansarovar School,Sagar Kunj,Bima Kunj,Banjari A Sector,Quality Homes, Kanhakunj Colony & Near Area
Time: 09:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Misrod Gaon,Sriram colony,Sneha Nagar,Mohini Deep.Ranjeet farm, Gayatri Vihar Phase-3
Time: 09:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Katara Gaon & Katara Gaon Tapping (Only 3 No. DTR Affected)
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work