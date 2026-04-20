 Bhopal Power Cut April 21: Power To Remain Disrupted In Punjabi Bagh, Gurunanak Pura, Aish Bagh & More; Check Full List
HomeBhopalBhopal Power Cut April 21: Power To Remain Disrupted In Punjabi Bagh, Gurunanak Pura, Aish Bagh & More; Check Full List

Bhopal Power Cut April 21: Power To Remain Disrupted In Punjabi Bagh, Gurunanak Pura, Aish Bagh & More; Check Full List

Several areas in Bhopal will face power cuts due to maintenance and pole erection work. The shutdown will occur between 9:30 am and 4:00 pm in different zones, including Chandbad, Karond, Gate, and others. Localities such as Aish Bagh, Sudama Nagar, Jumerati, Peergate, and surrounding colonies will be affected as authorities carry out line maintenance and infrastructure work.

Staff ReporterUpdated: Monday, April 20, 2026, 09:12 PM IST
Bhopal Power Cut April 17: Power To Remain Disrupted In Aish Bagh, Sudama Nagar, Bank Colony & More; Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on April 21, 2026, due to maintenance work and cut point–jumper work under the RDSS project.

The electricity department has advised residents in the affected areas to plan their activities accordingly.

Check out the areas and timings:

Area: Punjabi Bagh, Gurunanak Pura, Surjeet Auto, Om Outo ETC.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line maintenance work

Area: Bagh Farhat Afza, Aish Bagh, Janta Quarter ETC.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line Maintenance work

Area: Old PHQ, Rustam parisar

Time: 07:00 to 12:00

Reason: Metro construction work

Area: Lal Parade and all nearest area

Time: 07:00 to 12:00

Reason: Metro construction work

Area: Fracture hospital, E-3, E-4, E-5, Arera colony, Nalanda school, 10 no. market, Harekrishna market, and nearest area.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: Hotel management all nearest area

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: Lake Parel Garden,Aditya Avenue,Garden State,Col. Corner,Suvidh Vihar.suraj nagar Manan hospital, Data Colony & Area

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: Shirdipuram,Ganpati Enclave,Signature Crown, Bhumika Residency, Fine Enclave,Mansarovar School,Sagar Kunj,Bima Kunj,Banjari A Sector,Quality Homes, Kanhakunj Colony & Near Area

Time: 09:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: Misrod Gaon,Sriram colony,Sneha Nagar,Mohini Deep.Ranjeet farm, Gayatri Vihar Phase-3

Time: 09:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: Katara Gaon & Katara Gaon Tapping (Only 3 No. DTR Affected)

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

