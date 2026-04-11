Bhopal Power Cut April 12: Power To Remain Disrupted In Chambal, Govindpura, Sajda Nagar & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on April 12 due to maintenance and line shifting work by the electricity department. The department has issued a press note informing residents about scheduled power cuts in different localities during the day.

Area: Righill Electrics Pvt. Ltd., Manjeet Ind., Swastik Rubber, Fitwell Corporation, Vishvakarma Fabrication, Trans Tech & Feb, Press Com Industries, Juhi Electricals, Garima Industries, Akshay Engineering, Kanak Enterprises, BL Enterprises

Time: 10:00 AM to 5:00 PM

Area: Chambal, Govindpura Office Campus, Complete Bijli Nagar Colony

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area: New Subhash Nagar, Arjun Nagar, Varenyam Motor, Ashok Nagar, Chambal Colony, Shalimar Complex, Ashoka Enclave, Yalgar Press, Bagh Dilkusha, Pull Bogda

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area: Irani Basti, Bhanpur, Bhanpur Square, Atal Nehru Nagar, Geeta Nagar, Leeladhar Colony, Samta Nagar, Kutir Nagar, Bhavar Nagar, Jawahar Colony, Chandan Nagar, Shiv Nagar Phase III & IV, Hindustan Petroleum

Time: 10:00 AM to 5:00 PM

Area: Jai Krishna Education Society, Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri Nagar, Pipaliya Bazkha, Vijay Nagar, Patel Nagar, Shukla Farm House, Vijay Market, Bihari Basti

Time: 10:00 AM to 5:00 PM

Area: Scout & Guide Building, Ranga Shri Little Ballet Troupe, Jharneshwar Complex & Mandir, TTTI Campus Residential Area, Pratap Nagar, Ahata JJ (Partial), Gandhi Bhawan, Sushma Swaraj Bungalow, Circuit House Prof Colony, Sudarshan Apartment, Geetanjali Hostel, Bombay Children Hospital, Vidhya Vihar School, Indra Bhawan Colony, Jain Mandir, Kamla Nehru Harijan Balika Chhatrawas, Aachal Apartment, Sagar Apartment, MLB Girls Hostel, MLB Sewage Pump, Goyal Nikunj, Esquire Apartment, GK Apartment, Char Bungalow Road, SN Type Quarters

Time: 12:00 PM to 5:00 PM

Area: Medical Hostel, Sajda Nagar, Karbala Road, Misha Apartment, Mahapor Niwas, Nadra Complex, Thana Kohe Fiza

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Read Also Madhya Pradesh CM Mohan Yadav Slams Congress After Indore Councillor Refuses To Sing 'Vande...

Area: Gad Chauraha, Lokayukt, SBI, Idgah, Vimal Nursing Home, Classic Apartment

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area: Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School, Prabhu Nagar, Niyamat Pura

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Officials have advised residents in the affected areas to plan their work accordingly during the power cut hours. The electricity department said the shutdown is necessary to carry out maintenance and line shifting work to improve the power supply system in the city.