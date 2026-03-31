 Bhopal Power Cut April 1: Power To Remain Disrupted In Nupur Kunj, Indra Bhawan Colony, Gandhi Bhawan More; Check Full List Below
Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on April 1 due to maintenance and construction works. Electricity will remain shut off in areas like the connection between 9 am and 4 pm. The shutdown is linked to line maintenance, conductor work and Bhopal Metro-related construction.

FPJ Web DeskUpdated: Tuesday, March 31, 2026, 08:16 PM IST
Bhopal News (Madhya Pradesh): A power cut will affect several areas of Bhopal on April 1, 2026, due to different electricity maintenance and construction works, according to the local power department.

Check out the affected areas:

Areas: Campus Residential Area, Pratap Nagar & Ahata Jj Partial, Gandhi Bhawan, Smt Shushma Swaraj Bunglow, Circuit House Proff Colony, Sudarshan Appt, Geetanjali Hostel, Bombay Children Hospital, Vidhya Vihar School, Indra Bhawan Colony, Jain Mandir, Kamla Nehru Harijan Balika Chhatrawas, Aachal Appt, Sagar Appt, Mlb Girls Hostel, Mlb Sewage Pump, Goyal Nikunj Esquire Appt, G K Appt, Char Bunglow Road, Sn Type Qtrs Proff Colony,

Time: 10:00 to 16:00

Reason: LINE shifting work

Areas: E-6 & E-7 Sector, Goutam Nagar Jj, Nupur Kunj, Shops Near 12 No Mkt

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Areas: Janta Colony, Meera Ngr, Ishwer Ngr, New Bda Jnnurm Blocks, Indra Nagar, Sai Baba Nagar,

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Areas: Bajpayee Nagar Multy

Time: 10:00 to 17:00

Reason: Maintenance work (11kV Cabal Repair work)

Areas: Barkheda Pathani, Krishna Colony, Narendra Nagar, Shibba Wala Area, Majdur Vikas Colony, etc.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Areas: K-Sector, Sagar Estate, Sagar College, Sharda Kunj, Abhinav Kirti, etc

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Line maintenance work

Areas: Danish Hills Township, Danish Hills View -3, Augustas Builder, Ci Park View, Ag Classic, Netaji Hills, Westend Avenue, Sainath Colony, etc. are affected.

Time: 9:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

