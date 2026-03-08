Bhopal News: Solar Electric Fencing To Make Prison Escape Impossible | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Soon, all jails in Madhya Pradesh will have high-voltage security. The government has decided to equip circle jails, district jails and sub-jails with electric fencing, making prisoner escape nearly impossible. Earlier, only central jails had such systems.

Under the new plan, a solar-powered electric fencing system will be installed on prison walls, which not only triggers an intrusion alarm but also delivers a shock to anyone attempting to escape. Tenders have been issued, and work is expected to begin shortly.

MP jail infra

MP has 11 central jails, 2 circle jails, 39 district jails and 73 sub-jails. Prisoners have escaped in the past. In a notable incident on Diwali day in 2016, 8 SIMI terrorists broke out of Bhopal jail after killing a jail employee. Police tracked and killed them in an encounter.

How solar electric fencing works

The fencing consists of high-voltage wires powered by solar energy. Anyone touching or biting the wires triggers an alarm and receives a shock. A jail official said climbing walls will no longer be easy, adding that the shock will deter any thought of escape. CCTV systems will also be installed in district and sub-jails that lack them. Solar energy is expected to save electricity costs.

Dicts set to get the system Circle jails: Ratlam, Shivpuri

District jails: Bhopal, Rajgarh, Shahdol, Sidhi, Mandsaur, Guna, Sehore, Raisen, Vidisha, Umaria, Anuppur, Bedhan (Singrauli), Jhabua, Neemuch, Ashoknagar, Sheopur, Indore, Dhar, Khandwa, Morena, Bhind, Datia, Chhindwara, Seoni, Balaghat, Shajapur, Dewas, Agar-Malwa, Damoh, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Betul, Harda, Alirajpur, Khargone, Dindori, Mandla, Katni

Sub-jails to be upgraded

Ganjabasoda, Narsinghgarh, Sarangpur, Lateri, Sardarpur, Depalpur, Sanwar, Mhow, Barwah, Burhar, Byawari, Mauganj, Tyaunthar, Baihar, Warasivani, Lakhnadon, Amarwara, Tarana, Bagli, Susner, Mahidpur, Sonkatch, Shujalpur, Kannaud, Badnagar, Sevada, Jaura, Ambah, Sabalgarh, Dabra, Gohad, Mehgaon, Vijaypur, Lahar, Garoth, Javra, Khachrod, Sailana, Jawad, Badnawar, Nagaud, Maihar, Lavkushnagar, Paway, Naogaon, Bijawar, Sihora, Patan, Begumganj, Jatara, Niwari, Hatta, Khurai, Rehli, Banda, Multai, Pipariya, Nasrullaganj, Seoni-Malwa, Gauharganj, Bareilly, Mandleshwar, Sendhwa, Kasrawad, Dharampuri, Maheshwar, Manawar, Jobat, Karaira, Kolaras, Pichhore, Pohri, Chachaunda