10 IPS Officers, 127 SPS Officers Transferred In Madhya Pradesh

Bhopal (Madhya Pradesh): The state government transferred as many as 137 officers, including 10 IPS officers and 127 SPS officers, on Sunday.
DSP cyber, Bhopal has been transferred as ACP Kotwali Indore, ASP Dewas Alok Kumar Verma has been appointed as SDOP Reva, ASP Ratlam Vaibhav Priya has been appointed as SDOP Nepanagar, ASP Jabalpur Shubham Singh Thakur has been appointed as SDOP Gadarwada, ASP Gwalor Manoj Kumar is appointed as ACP MP Nagar Bhopal, ASP Chatarpur Lekhraj Meena is appointed as SDOP Sailana, ASP Ujjain Kajal Singh is appointed as SDOP Khurai district Sagar, ASP Reva Rajeev Agarwal is appointed as SDOP Kukchi district Dhar, ASP Sagar Dipanshu is appointed as SDOP Manawar district Dhar, ASP Khandwa Amit Kumar is appointed as SDOP Singrauli.
The state government has also transferred 127 police officers.