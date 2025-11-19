 Indore Commodities Buzz Of November 19: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
FPJ Web DeskUpdated: Wednesday, November 19, 2025, 01:23 PM IST
Indore Commodities Buzz Of November 19: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – November 19, Wednesday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,700 - Rs 5,725

Toor Maharashtra Rs 6,900 - Rs 7,000

Toor Karnataka Rs 7,000 - Rs 7,200

Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 6,800

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,800 - Rs 9,000

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,400 - Rs 4,600

Gold (24K) Rs 119,540 (10 grams)

Sliver Rs 170,000 (per kg)

