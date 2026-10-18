Sonali - Akanksha March Ahead In MIG Carrom Tournament

Sonali - Akanksha March Ahead In MIG Carrom Tournament | File Pic

Mumbai: In the women's singles quarter-final of the 4th State Ranking Carrom Tournament, being held at MIG Cricket Club, Bandra - organized by MIG Cricket Club and approved by Maharashtra Carrom Association and Mumbai Suburban District Carrom Association - Mumbai's Sonali Kumari defeated Sindhudurg's Keshar Nirgun 25-6, 25-1 one-sidedly to enter the semi-finals. In another quarter-final, Ratnagiri's Akanksha Kadam defeated Mumbai's Mitali Pathak 21-16, 24-9 to keep her challenge alive. Men's Singles Quarter-Final Results: Abhijit Tripankar (Pune) bt Sagar Waghmare (Pune) 19-23, 18-9, 2-20 Praful More (Mumbai) bt Sabir Akhtar Shaikh (Mumbai Suburban) 25-7, 25-0 Siddhant Wadwalkar (Mumbai) bt Mohammed Ghufran (Mumbai) 25-10, 13-25, 23-19 Prashant More (Mumbai) bt Saurabh Mate (Mumbai) 19-16, 22-18 Women's Singles Quarter-Final Results: Aisha Sajid Khan (Mumbai) bt Madhura Devle (Thane) 25-10, 17-23, 19-18 Samruddhi Ghadigaonkar (Thane) bt Prajakta Narayankar (Mumbai) 25-9, 4-25, 25-8 To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: https://budgetproperties.in/